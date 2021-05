Pase de movilidad: Subsecretario de Turismo explicó qué es lo que permitirá este documento

El anuncio del “pase de movilidad” que realizó este domingo el Presidente Sebastián Piñera sembró una serie de dudas. A las voces científicas que se manifestaron en contra de la medida, se suman las opiniones encontradas de la ciudadanía, dividida en el apoyo y el rechazo a la iniciativa.

En conversación con T13, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, explicó cómo operará este pase, junto con puntualizar que aún no entra en funcionamiento. Los detalles se darán a conocer este lunes, en el balance presencial de las autoridades en La Moneda.

¿Cómo obtenerlo?

Para empezar, las personas que deseen obtener el pase de vacunación, cuando se concrete la medida, deberán ingresar al sitio web de Me Vacuno, que pertenece al Gobierno.

“Va a ser en ese lugar donde las personas van a tener que entrar para obtener este código QR. Si entran hoy, las personas van a poder tener su información sobre la vacuna, pero el código QR no va a servir para este proceso de movilidad“, remarcó Uriarte.

Para ingresar al sitio Me Vacuno hay dos opciones: a través de la Clave Única o la obtención de una contraseña especial vía correo electrónico.

Si la persona no tiene acceso a internet, en cualquier consultorio o lugar de vacunación se podrá acercar para tener el documento impreso.

Lo que permite y lo que prohíbe

El subsecretario de Turismo señaló que “aquí hay una primera etapa de una estrategia que es dinámica. Las personas que tengan su proceso de vacunación cumplido, es decir, las dos dosis más los 15 días, que además no sean reportados como contactos estrechos ni estén contagiados, con este código van a poder tener más libertades”.

El pase de movilidad servirá para que las personas residentes en una comuna en Cuarentena puedan desplazarse libremente. Por ejemplo, la persona que necesite ir al supermercado, no necesitará sacar permiso en Comisaría Virtual.

En tanto, las personas que viven en comunas en paso 2 de Transición podrán tener viajes interregionales y no necesitarán sacar el C19. “El código QR va a integrar el proceso de vacunación, que no sea contacto estrecho y que no esté contagiado, por lo que va a bastar”, indicó el subsecretario.

Sin embargo, la autoridad remarcó que el pase sólo sirve para el desplazamiento y la movilidad: “Cuando yo me mueva y hacia dónde me mueva voy a tener que respetar estrictamente el Paso a Paso en que se encuentre esa comuna”.

“Por lo tanto, si estoy en una comuna en Cuarentena, voy a poder salir a pasear al perro sin necesidad de permiso, pero no voy a hacer una junta o fiesta en una casa. Eso no va a estar permitido”, sostuvo Uriarte.

“Esto no significa que haya chipe libre. Vamos a poder movilizarnos, pero siempre con la mascarilla, respetando el Paso a Paso. Esto no es que el covid se terminó y acá nosotros tenemos pase libre. Tenemos un pase de movilidad, pero tenemos que seguir siendo responsables y seguir cuidándonos”, subrayó Uriarte.