“El nuevo permiso de vacaciones”: expertos criticaron “pase de movilidad” que establecerá el Gobierno

Durante esta jornada, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se establecerá un “pase de movilidad” para las personas que completaron su esquema de vacunación contra el covid-19.

Esta iniciativa permitirá entregar una mayor libertad a los habitantes de las comunas en fase 1 (Cuarentena) y 2 (Transición) del plan Paso a Paso, así como otorgar permiso para viajes interregionales a quienes estén en la fase 2.

La comunidad científica criticó duramente la medida del Ejecutivo, en consideración al nuevo incremento de casos de covid-19 en el país y la facilidad de contagios en el contexto del invierno.

“Pésima idea considerando el tipo de vacuna que estamos usando y que no hay evidencia que respalde esta medida. Una nueva arremetida política que deja postergados los criterios sanitarios en el manejo del covid-19″, señaló en Twitter el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre.

Similar opinión tuvo la doctora María Paz Bertoglia, epidemióloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi). “El pase de movilidad es el nuevo permiso de vacaciones. Ambas malas ideas no respaldadas por expertos ni por evidencias. No es el momento. Antes se debe controlar la pandemia, invertir en fortalecer la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, y mejorar la comunicación”, sostuvo la experta en salud pública.

Horas antes del anuncio, el doctor Juan Carlos Said, médico internista, había advertido que el Gobierno “estaría optando por dispararse en ambos pies. Casos y hospitalizados al alza, una vacuna que no es efectiva en cortar contagio (sí reduce hospitalizaciones y fallecidos). La mitad del país no vacunado y a las puertas del invierno”.

