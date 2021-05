Familia de Tomás Acevedo sobre su amiga acusada del crimen: “Es una asesina que planificó todo esto”

“Es una asesina que planificó todo esto”. De esa forma calificó la familia de Tomás Acevedo, el joven scout que fue asesinado en San Vicente de Tagua Tagua en 2019, a su amiga e imputada por el crimen, cuyo juicio oral inició durante la jornada de este martes.

Patricia Olea, tía de Tomás, se refirió, en entrevista con ADN, a la defensa que ha tenido el padre de la imputada sobre el hecho, quien incluso señaló que el adolescente fallecido habría cometido delito sexual contra su hija. Al respecto, Olea dijo que “uno puede amar a sus hijos, todo el mundo puede amar a sus hijos, pero con cosas reales”.

“Uno como padre tiene límites que hacen que uno qué tanto les cree a los hijos, qué tanto da crédito a que no sean tan verídico lo que ellos nos dicen, uno indaga”, sostuvo. “Uno da la cara por ellos, que yo en eso lo entiendo completa y absolutamente, lo encuentro bastante valiente al caballero en dar declaraciones sin ninguna consistencia, me extraña la madre que no se ha hecho presente, en ese sentido yo lo entiendo plenamente que defiende a su hija, pero uno tiene que defender con la verdad”, agregó.

“Siento que siguen mal criando a su hija, siento que siguen no ocupándose de su hija como lo han hecho toda la vida, que con esto le están demostrando a la hija que es fácil, que es simple, que es llegar, matar, asesinar como ellos lo han hecho y nada, no va habrá pena, no habrá justicia, ella va a poder seguir con su vida exactamente igual; porque él dice que tiene una excelente hija”, continuó.

Bajo ese punto, Olea afirmó que la adolescente “es una asesina que planificó todo esto, que urdió toda esta atrocidad que cometió, que no ha tenido ni un minuto de arrepentimiento, no lo tuvo cuando podía haber salvado la vida de mi sobrino, cuando podría haber hecho algo por nosotros, cuando podría haber, en ese corazoncito tan chico que tiene, haberse acongojado un poco y haber dicho ‘voy a avisar, voy a hacer algo’, no hizo nada, donde ella se fue a almorzar con su familia e hizo un día total y absolutamente normal, solo repudio a esa familia”.

Finalmente, la vocera de la familia de Tomás, expresó que “sino habrá justicia terrenal, creo que en la justicia en celestial. Creemos mucho en Dios, tenemos tranquilidad, y si no obtenemos lo que queremos podemos salir mañana en todas nuestras comunas que tenemos, tanto San Vicente de Tagua Tagua como los alrededores, con la frente en alto recibiendo un ‘vamos que se puede’, mucha energía, mucho cariño, mucho amor y con eso nos tendremos que quedar si no obtenemos lo que queremos”.

“Pero, quiero pensar que en este país tiene que haber justicia, que, si queremos cambios en este país, tiene que haber justicia”, concluyó.