Elecciones 2021: Conoce cuáles son todos los candidatos de la comuna donde tienes que votar

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se realizarán las elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales en todo el territorio nacional, y por primera vez en la historia de Chile, en una doble jornada.

Al respecto, las personas podrán acudir de forma voluntaria a solo uno de ambos días en donde deberán escoger a los postulantes tanto para los cargos municipales y regional, como para quienes integrarán la Convención Constitucional, la cual redactará la nueva Constitución Política del país.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de candidatos que recibirán los ciudadanos al momento de ingresar en la urna, el Servicio Electoral (Servel) habilitó una plataforma de consulta donde con el número de Rol Único Nacional (RUN) podrás tener la información de cuáles son las personas que aspiran a todos los cargos mencionados en tu comuna.

¿Cómo saber cuáles son los candidatos de mi comuna?

Ingresa a consulta-candidato.servel.cl.

Digita tu número de RUN sin puntos y con guión. Ejemplo: 9605009-7.

Haz click en Buscar.

Se te desplegaran por defectos todos los candidatos a la Convención Constitucional (Constituyente) y al costado verás las pestañas de gobernador regional (Gob. regional), alcalde y concejal.

En cada pestaña tendrás el nombre del candidato de tu comuna, el pacto, la lista, el partido político al cual pertenece y tu territorio.

En el caso que un candida sea independiente, esto aparecerá escrito en la casilla que dice Partido.

¿Cómo saber cuál es mi local de votación?

Ingresa a consulta.servel.cl.

Digita tu número de RUN sin puntos y con guión. Ejemplo: 9605009-7.

Haz click en la casilla de Soy humano del verificador Captcha.

Haz click en Consultar.

Se te desplegarán todos los datos electorales, entre ellos, tu mesa y la dirección de tu local de votación.

¿Cuántos votos voy a recibir?

Cada persona recibirá cuatro votos (papeletas) cuando llegue a su mesa, uno por cada cargo. En tanto, quienes sean miembros de algún pueblo originario y estén en el padrón identificado como tales, podrán pedir el voto correspondiente a los candidatos constitucionales de pueblos originarios.

Las papeletas tienen cinco colores distintos y en ellas hay que marcar una sola opción para que sea válido:

Convención Constitucional : Color beige / Color verde en caso de los constitucionales de pueblos originarios.

: Color beige / Color verde en caso de los constitucionales de pueblos originarios. Gobernadores regionales : Color naranja.

: Color naranja. Alcaldes : Color celeste.

: Color celeste. Concejales: Color blanco.

También habrá cuatro urnas distintas, identificadas con el color correspondiente para depositar el voto.

¿Qué día tengo que ir a votar?

La idea de dividir la elección en dos días es evitar las aglomeraciones de personas y que así se produzca una diseminación del coronavirus. En ese sentido, se puede ir a votar cualquiera de los dos días, sin emabrgo, las autoridades han recordado que no hay que ir en ambas jornadas a votar sino que en solamente una.

También, habrá un horario especial para embarazadas, mayores de 60 años, personas con algún tipo de discapacidad, y todo aquel que necesite ayuda para llegar a su mesa de votación podrán hacerlo de forma preferencial el día sábado entre las 14:00 y las 18:00 horas. Eso no significa que no puedan hacerlo antes o al día siguiente, ni que personas que no pertenezcan a esos grupos no puedan asistir en esos horarios.

¿Qué tengo que llevar para ir a votar?

Tal como ocurrió en el Plebiscito 2020, las personas deben portar de forma obligatoria al momento de ir a votar:

Mascarilla.

Cédula de identidad .

. Lápiz pasta azul. Si no se dispone de este último objeto, en la mesa de votación deberán proporcionarte uno.

Recuerda que siempre hay que mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y usar alcohol gel, el que también estará presente en las mesas y locales.