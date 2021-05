Exsuperintendente de Valores y retiro de rentas vitalicias: “Existe base jurídica para que las compañías de seguro reclamen ante organismos internacionales”

Álvaro Clarke, exsuperintendente de Valores y Seguros, afirmó que las compañías de seguros tienen argumentos para acudir a la internacional, luego de que el Congreso aprobara y el Gobierno promulgara la ley que permite retirar dinero de las rentas vitalicias como medida para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.

“Lo que ha ocurrido es que el Parlamento ha intervenido en contratos que se dan entre privados. Esto equivale a que la Ley le ordena a la Compañía de Seguros, pese a que son recursos de la Compañía, le dé al afiliado hasta un 10% de lo que es su pensión. Es una intervención directa en actividades privadas. Esto puede tener implicancias en lo que pase a futuro con las pensiones de los afiliados. Van a caer de por vida”, dijo en radio Futuro.

“Hay más de 100 mil solicitudes de este adelanto, lo que equivale a uno de cada 7 pensionados de renta vitalicia. Esto genera incerteza jurídica y existe base jurídica para que las compañías de seguro reclamen ante organismos internacionales“, agregó.

El exsubsecretario de Hacienda alegó que “en este país no se puede seguir con esta política de estar legislando sin pensar en cuales pueden ser las consecuencias”.

“En la medida en que no es claro hasta donde llegan este tipo de iniciativas o proyectos de ley, evidentemente que esto va a terminar en un Tribunal Internacional. Y no me cabe duda de que los responsables de las compañías van a estar obligados a hacerlo, es sano hacerlo, porque tienen que defender las prerrogativas que les daba un país como el nuestro, que gozaba de ciertas garantías para que diversas compañías internacionales operen en nuestro país. La sensación que se va percibiendo es que esto no tiene un límite claro”, declaró.

Según Clarke, “toda esta dinámica de retiros es compleja y está llegando a afectar el comportamiento del sistema financiero”. “La gente que tiene una renta vitalicia nunca vio disminuido sus ingresos. Cuando alguien se pensiona por renta vitalicia toma sus ahorros y paga una prima única con una compañía de seguros, la que le paga una renta por el resto de su vida. La compañía de seguros le queda con ese pago que le hacen y lo invierte en el mercado, entonces busca instrumentos que tengan duración de 20 o 30 años que calcen con el flujo”, explicó.