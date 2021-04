Regreso a clases presenciales: Las Condes abrirá sus establecimientos para niños pequeños y alumnos de cuarto medio

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, confirmó la mañana de este martes que desde el jueves 29 -cuando se concrete el paso a Transición de la comuna-, los jardines infantiles, colegios hasta cuarto básico y cuartos medios municipales volverán a clases presenciales en horarios diferidos, aunque agregó que él hubiese “esperado otro poquito” para levantar las Cuarentenas en la Región Metropolitana.

“En general los cursos más chicos, porque hay mamás que trabajan, que tienen esta necesidad, van a abrir. En el caso municipal los jardines infantiles van a abrir, va a haber presencial de prekinder a cuarto básico, y cuartos medios, el resto sigue online“, confirmó el edil en conversación con CNN Chile.

A esto, Lavín agregó que “los que van presencial van la mitad del curso en la mañana, y la otra mitad en la tarde“, de manera que se respete así el distanciamiento y las restricciones de aforo que hay en los establecimientos.

En tanto, al ser consultado sobre la decisión de desconfinar a parte de la RM pese a que los casos de covid-19 siguen altos, el alcalde reconoció que “yo habría esperado otro poquito“, agregando que su preocupación principal son las personas que llegan a la comuna a través del Metro de Santiago.

“La preocupación es el metro, porque comienzan a abrir las actividades no esenciales, y el comercio no esencial comienza a operar con gente que vive en comunas que no están en cuarentena, esa es la preocupación principal”, puntualizó.