Por no tener permiso: guardia negó entrada a mujer de 100 años en supermercado de Maipú

En un supermercado Lider de Maipú, un guardia le negó la entrada a la señora Isolina Grandón, una mujer de 100 años, por no tener permiso. Las personas presentes se organizaron y le compraron. Una de ellas fue Catalina Muñoz, quien grabó con su celular y contó su historia en Aquí Somos Todos.

La centenaria mujer vive sola y no tiene acceso a la tecnología. “Traté de explicarle que ella no sabía cómo usar un teléfono, pero dijo que no podía darle el acceso si no perdía su trabajo“, relató la testigo.

Isolina trató de explicar al funcionario que quería comprar almuerzo, pero no hubo caso. Al ver esto, los consumidores presentes se organizaron y le compraron lo que necesitaba: una pechuga de pollo.

Al ser consultada por el periodista del programa de Canal 13, la señora explicó que “no he sacado mi permiso porque no sé donde hay que ir, y no puedo salir de mi casa”, evidenciando que a sus 100 años se le hace muy complicado obtener el documento.

Catalina trató de entrar a comprar para la longeva mujer, pero el guardia no la dejaba, así que su mamá habló con una persona que estaba en la caja y ellos pudieron solucionar el problema: “Pagó la pechuga de pollo, se la entregamos a Isolina y la vinimos a dejar a la micro”, contó la joven.

A raíz de esta historia se destapa el complejo escenario de los adultos mayores a la hora de adaptarse a un mundo lleno de tecnologías nuevas y desconocidas.

“Tendrían que ser un poco más conscientes de que también en el mundo hay mucha gente que necesita, no solo porque tiene hambre, razones hay de sobra”, señaló Isolina Grandón.