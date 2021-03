“Esta noticia no es verdad”: Ministro Paris rechazó las críticas de medios internacionales por el manejo de la pandemia en Chile

En picada contra los medios estadounidenses Washington Post y New York Times, se fue la mañana de este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris, luego que ambos diarios criticaran el manejo de la pandemia de parte del gobierno porque pese al rápido avance de la vacunación masiva contra el coronavirus Covid-19, los casos siguen al alza.

Así, durante una actividad en la que recibió un nuevo cargamento de medicamentos de Pfizer para la inoculación, el titular del Minsal señaló que “hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo parece para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad”.

A esto agregó que “si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos hubieran dicho?, si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más. Tenemos derecho a estar orgullosos de los trabajos que hacen nuestros funcionarios de salud si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar“.

En esa misma línea, Paris calificó al fármaco que se ha aplicado a más de 6 millones de personas, como “una luz de esperanza”, aunque apuntó que “la vacuna es una luz de esperanza, pero hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a ver el 30 de junio, mientras tanto no podemos ver la cantidad de gente y de autos en una ciudad que se ve en cuarentena, no podemos permitir las fiestas clandestinas, que no se respete el toque de queda, a eso apelamos, a la población que entienda que a pesar de que estamos vacunando, la vacuna se demora en actuar, la vacuna no es efectiva para evitar la transmisión del virus”.

Durante esta jornada el ministro en conjunto con otras autoridades sanitarias y el Presidente Sebastián Piñera analizan la posibilidad de endurecer las medidas de confinamiento y los permisos debido a que las cuarentenas no han sido lo suficientemente efectivas para disminuir el tránsito de personas, manteniendo así muy alta la diseminación del virus.