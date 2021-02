Psiquiatra sobre el impacto de la pandemia en la salud mental: “Aproximadamente 1 de cada 3 personas va a requerir algún tipo de apoyo”

El psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, Alberto Larraín, se refirió al impacto de la pandemia en la salud mental y afirmó que este 2021 será un año complejo marcado por el coronavirus Covid-19 y las diversas elecciones.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática en decir que estas son dos pandemias: una por el virus y una segunda por el impacto que tiene en la salud mental lo que se está viviendo”, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

Además, el experto destacó que en el caso de Chile no solo afectó la pandemia, sino que también el estallido social. “Aproximadamente 1 de cada 3 personas va a requerir algún tipo de apoyo o va a estar sintomática y va a requerir algún tipo de red que pueda sostenerla, esa red va desde la mera compañía, poder acudir al psicólogo, hasta eventualmente un psiquiatra y poder tener remedios”, advirtió.

“La salud mental no es estar enfermo, todos tenemos una salud mental, porque tiene que ver con nuestro bienestar con el que nos desarrollamos día a día”, destacó.

Recomendaciones

De igual forma, el doctor entregó algunas recomendaciones para enfrentar este nuevo periodo.

“Yo creo que va a ser un año especial, requiere de mucha flexibilidad, que nos adecuemos en lo que día a día estamos necesitando”, señaló.

“Nosotros, además, tenemos un año sumamente complejo porque tenemos muchas elecciones, entonces yo me atrevería a decirle a la gente que ojalá se acompañe, se permita sentir lo que está sintiendo, no cuestionárselo, no enjuiciarlo, y ojalá compartirlo con más personas para poder vivirlo de una manera más sana“, concluyó.