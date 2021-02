Delgado: “¿Vamos a seguir tipificando control de orden público cuando las policías son atacadas con armas de guerra?”

“¿Vamos a seguir tipificando control de orden público cuando las policías son atacadas con armas de guerra?“. De esta manera se refirió este miércoles el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, a los cuestionamientos de procedimientos que han recibido la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, ante las situaciones de violencia que han ocurrido en la región de La Araucanía.

Desde Pailahueque, en la comuna de Ercilla, le jefe de gabinete llamó a diferenciar los operativos que las instituciones realizan en distintas circunstancias.

“Cada tipo de operativo tiene enfoques distintos y aquí también hay que reflexionar acerca de algo, muchas veces las policías, puntualmente Carabineros, tiene que actuar en el marco del control del orden público”, afirmó Delgado. “Pero, eso es muy distinto y nada tiene que ver el control del orden público, cuando las mismas policías son atacadas, por ejemplo, con armas de grueso calibre, son cosas distintas”, agregó.

“Hasta hoy las policías tienen que actuar bajo el protocolo del control del orden público y la pregunta es, ¿vamos a seguir tipificando control de orden público cuando las policías son atacadas con armas de guerra?”, expresó.

El ministro comentó que “tenemos que diferenciar, así como ayer dije: ‘Tenemos que diferenciar las causas de los pueblos originarios, la reivindicaciones de los pueblos originarios y mapuche en particular, tenemos que diferenciarlos claramente de las actividades criminales de narcotráfico, de robo de madera y vehículo’; también tenemos que tipificar y diferenciar cuando las policías están actuando en los territorios en materia de control de orden público y separar cuando ese control de orden público está asociado a ataques con armas de guerra”.

“Ahí nuestras policías y fundamentalmente Carabineros tienen que tener protocolos distintos para actuar y es un debate que tenemos que enfrentar y poner arriba de la mesa, cuándo nuestras policías van a poder defenderse de ese tipo de ataques con el equipamiento que requieren para aquello”, continuó.

Finalmente, el secretario de Estado enfatizó que “una cosa es tener el equipamiento disponible y otra cosa es poder usarlo, son cosas distintas”.

“tenemos que actuar en un frente común, no contra las personas que quieren reivindicar una causa social étnica determinada, sino que tenemos actuar contra aquellas personas que decidieron mediante la violencia, el uso de armas de grueso calibre, el narcotráfico, el copamiento de lugares y sectores donde no quieren que el Estado ingrese. Es ahí donde tenemos que actuar en conjunto, el nombre no es tan relevante como el trabajo que tenemos que ejecutar en los territorios“, concluyó.