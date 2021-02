“No hay justicia para el pobre”: familia de Francisco Martínez criticó cambio de medida cautelar de carabinero imputado por el homicidio del malabarista

La familia del malabarista Francisco Martínez llegó este jueves hasta la Plaza Baquedano para pedir justicia tras el cambio de medida cautelar del sargento segundo de Carabineros, Juan González Iturriaga, imputado por el delito de homicidio simple del artista callejero en la comuna de Panguipulli el pasado viernes 5 de febrero.

Cabe recodar que este miércoles la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió cambiar el arresto domiciliario decretado por el Juzgado de Garantía de Panguipulli, a firma quincenal y arraigo nacional.

La vocera de los familiares, Rocío Caviedes, criticó la decisión: “No esperábamos que lo dejaran con arraigo nacional, con firma cada 15 días como… no sé… mataste a una persona en la calle sin siquiera prestarle primero auxilios, ni siquiera ayudarlo”.

“Es terrible la injusticia que se está cometiendo, da rabia y pena, pero todo el mundo sabe cómo está el país en este minuto, no hay justicia para el pobre, para el que es diferente, solo los de arriba tienen justicia, porque la pueden comprar, nosotros no. ¿Por qué el ‘Pancho’ no andaba en traje? Es una impotencia que haya tanta desigualdad en este país“, aseveró.

Por su parte, los abogados representantes de la familia anunciaron presentarán un recurso de queja en la Corte Suprema para revertir la decisión del tribunal.