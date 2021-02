Alcalde de Panguipulli y muerte de malabarista baleado por carabinero: “Se podría haber evitado con creces”

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, sostuvo que la muerte del malabarista Francisco Martínez “se podría haber evitado con creces” y reiteró que han tenido en la comuna una ausencia de Carabineros, desde el estallido social e inicio de la pandemia.

El jefe comunal afirmó en Ciudadano ADN que cuando realizó las primeras declaraciones la tarde del viernes 5 de febrero, “no tenía idea que era Francisco“, a quien conocía, sino que pensó, al igual que muchas personas del lugar, que era alguien parte de un grupo de mochileros de la zona.

Según indicó, el artista callejero había llegado hace unos años a la comuna y “era beneficiario de un programa que se llama Invierno Protegido, de la Municipalidad”.

Sobre el baleo por parte del carabinero, que al parecer era de otra región, espetó: “Se podría haber evitado con creces. Cualquier persona, por último yo, como persona, arranco, escapo, me voy, pero no hago uso del arma, es una cosa lógica“.

Abandono de Carabineros

Asimismo, el alcalde afirmó que le “interesa restablecer el orden en la Municipalidad, la entrega de los servicios que tenemos que entregar según la ley, atender a nuestra gente, que es lo más importante, y también cooperar en todos los temas que se haga justicia con respecto a la partida lamentable de Francisco, que en paz descanse”.

“Tenemos una profunda herida con Carabineros. Nosotros hemos estado apoyado a Carabineros como nunca, hemos sido extremadamente colaboradores, pero desde que partió la pandemia y el conflicto social hemos tenido una merma de Carabineros, una ausencia casi absoluta, nadie tiene idea dónde están“, sentenció.

“Es como inédito que yo diga una cosa como ésta, que el alcalde de una comuna tan grande como Panguipulli -estoy hablando desde el punto de vista territorial, porque es una comuna gigantesca- no sepa que dotación hay, y no la tengo porque nunca la hemos tenido, se nos dice un número considerable de carabineros, pero yo no lo veo nunca en terreno“, aseguró.

De igual forma, Valdivia destacó que les ha complicado en el control de la pandemia la falta de inspectores sanitarios. “En dos oportunidades, con suerte tres, tuve el apoyo de Carabineros, entonces yo tuve que arriesgar a mi personal municipal destinado para otras funciones para ejercer funciones que son propias de la Seremi de Salud y la autoridad sanitaria, pero nunca tuvimos, en el 90-95% de los casos, el apoyo de Carabineros“, expresó.

“La falta de fiscalización que en toda la comuna se venía dando, ya todo el mundo hablaba de que Panguipulli era un pueblo sin ley, si no teníamos carabineros, y eso todo el mundo lo sabe. La llegada de mucha gente a la comuna través de Comisaría Virtual, la falta de controles y aduanas sanitarias también fue una constante, ¡si tenemos colapsado todo Panguipulli!”, concluyó.