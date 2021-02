“Nos deja muy consternados”: Alcalde de Panguipulli se refirió a muerte de malabarista baleado por Carabineros

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, se refirió en diálogo con ADN a los hechos ocurridos este viernes en la comuna, en la que un malabarista fue baleado por Carabineros en el marco de un procedimiento policial.

A raíz de los hechos, a esta hora se registran incidentes en la zona y la intersección de Pedro de Valdivia con Martínez de Rozas, lugar en el que se realizaron los disparos, se encuentra cortado debido a los peritajes de la Fiscalía y PDI.

Valdivia hizo un llamado a la calma y a que se restablezca el orden público. “De verdad que esto nos ha conmocionado, porque nunca habíamos estado expuestos a una situación como esta, en la que muere un joven por las razones que se van a investigar por parte de la Fiscalía, quien determinará las responsabilidades serán los tribunales. Realmente nos deja muy consternados”, señaló el jefe comunal.

Leer también Fiscalía confirmó muerte de artista callejero baleado tras procedimiento policial en Panguipulli

Remarcó también que “Panguipulli es un destino turístico, de tranquilidad, de salud, en donde la gente convive, llega mucha gente, es la comuna más visitada de la región”.

“En el conflicto social —estallido— Panguipulli fue una taza de leche, se conversaron las cosas, hubo mucho diálogo y acuerdo. Pero este tipo de enfrentamientos, como el que se está viviendo hoy día, después de la muerte de este joven, realmente no es parte de la historia de nuestra ciudad“, agregó Valdivia.

Respecto de los hechos, el edil detalló que “fue en dos de las calles más concurridas, al frente de un semáforo. Entiendo que ahí había muchísima gente que seguramente va a ser testigo presencial para que se determinen responsabilidades“.

“Desconozco lo que gatilló la muerte del joven, he visto los mismos videos que seguramente usted ha visto, con respecto a tal vez, una defensa personal. Pero también desconozco las motivaciones que tuvo el carabinero para sacar el revólver“, añadió.

Consultado sobre su versión de los hechos, Valdivia subrayó que “eso es materia de investigación. Yo no me puedo pronunciar, ni me voy a pronunciar. En consecuencia espero que simplemente sea la justicia (quien se pronuncie) con respecto a lo que sucedió hoy día en Panguipulli”.

El alcalde informó también que entregará al Ministerio Público el material registrado en las cámaras de seguridad que se encuentran en la intersección de los hechos.