Corte de Apelaciones de Temuco revocó sobreseimiento de Gustavo Hasbún: seguirá siendo investigado por cohecho y tráfico de influencias

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el sobreseimiento del exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún Selume, decretando que continuará siendo investigado como autor de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Al respecto, el fiscal de Alta Complejidad, Felipe González, señaló que como Ministerio Público están “conformes” con lo resuelto, ya que el tribunal “acogió nuestros argumentos en orden a que no se podía sobreseer una investigación que no estaba agotada por quedar pendientes todavía una serie de diligencias investigativas, como también informes policiales que aún no han sido recepcionados por parte de la Fiscalía”.

“En consecuencia, la Corte de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que sobreseyó al Sr. Gustavo Hasbún, por lo que se podrá seguir llevando adelante la investigación para establecer su eventual participación en los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias”, agregó el persecutor.

Cabe recordar que el empresario Bruno Fulgueri, dueño de la constructora SGYC, vinculó al exalcalde de Estación Central en presuntas irregularidades en la Dirección de Vialidad de La Araucanía.

Hasbún es acusado de ofrecerle a una empresa acelerar una solución a sus apremios contractuales a cambio de dinero.

Al respecto, Hasbún presentó en febrero del año pasado una querella contra el empresario por injurias.