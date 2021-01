ISP explicó qué ocurre con el uso de la vacuna Sinovac en personas mayores de 60 años

Confusión ha causado el rango etario que puede ser uso de la vacuna Sinovac en Chile, luego que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó este miércoles la inoculación de las dosis en emergencia para combatir la pandemia del coronavirus.

La situación se produjo luego que la entidad reguladora indicó que el producto desarrollado por la farmacéutica china está autorizado para su utilización en el país en personas entre los 18 y 59 años, quedando la interrogantes sobre qué ocurre con los adultos que sean mayores a los 60 años.

Al respecto, el director (s) del ISP, Heriberto García, explicó tras la aprobación de la vacuna Sinovac que “la autorización está dada para mayores de 18 años, la vacuna es segura para mayores de 59 años y lo que estamos esperando es tener mayores resultados de la eficacia. Eficacia que, en el fondo, obviamente, está en desarrollo de acuerdo a los estudios clínicos”.

“Hoy tenemos estudios clínicos en Chile, la Universidad Católica está haciendo el estudio con adultos mayores, mayores de 60 años, y eso, obviamente, nos va a dar muy buenos alientos con respecto a este avance”, agregó.

ISP: “La vacuna es segura para los mayores de 59 años”

García sostuvo tajantemente que “la seguridad no está cuestionada, la vacuna es segura para los mayores de 59 años. Lo que en el fondo siempre va a estar en revisión, y es parte de una vacuna de uso de emergencia, es la eficacia, porque este estudio en particular todavía no ha demostrado la eficacia en mayores de 60 años“.

“Sin embargo, reitero, que para el Instituto de Salud Pública es muy importante decir que las personas mayores de 59 años es muy bueno que se empiecen a vacunar, incluso con esta vacuna Sinovac, porque es más riesgoso que tengan la enfermedad a ser vacunas y que en el fondo tengan la posibilidad de tener una eficacia, quizás no de 78%, a lo mejor a ellos les da una eficacia distinta, pero al menos seguro les va a dar una eficacia mayor al 50% que es lo que esperamos para tener seguridad que los adultos mayores van a ser bien cuidados, van a tener una calidad de vida adecuada y en ningún caso van a empeorar la enfermedad Covid-19″, explicó.

"Tenemos una segunda vacuna aprobada en Chile. Una segunda vacuna que es otro mecanismo de acción. Esta es una vacuna que tiene estudios clínicos en Chile" Heriberto García, Director (s) @ispch pic.twitter.com/foemkMSvEk — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 20, 2021

Gobierno redestinará las vacunas Pfizer

Tras la resolución del ISP, el ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer que “por el momento vamos a mantener la recomendación del grupo de expertos, del grupo asesor más bien del Instituto de Salud Pública. Tenemos que aceptarla, por lo tanto, redestinaremos todas las vacunas Pfizer a los adultos mayores“.

“Hay que recordar que con Pfizer estábamos vacunando, por ejemplo, al personal de salud, a los mismos cuidadores de los adultos mayores que están en los Eleam, por lo tanto, vamos a redestinar, por el momento, toda esa cantidad de vacunas así que espero que esto no modifique los plazos“, señaló.