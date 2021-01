Sabas Chahuán será el abogado de alcalde Jadue en el caso de luminarias LED

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán anunció que representará al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la investigación que realiza el Ministerio Público de las presuntas irregularidades en el caso de las luminarias LED.

Esto luego que se reveló conversaciones entre el exabogado del edil, Ramón Sepúlveda, con León Lefort, gerente general de Itelecom, empresa que también está siendo indagada por la Fiscalía en el marco de licitaciones que ganó en distintas comunas del país.

“Soy el abogado y voy a colaborar en todo lo que sea pertinente con la fiscalíF para dejar claro que no se ha cometido ningún delito por parte del alcalde, ni ninguna irregularidad tampoco”, informó Chahuán a La Tercera.

El antiguo persecutor también reveló que Jadue “alzó el secreto bancario de todas sus cuentas, que son cuatro por el periodo que la fiscalía le pidió”.

“Si la fiscalía lo pide ante el juez de garantía me parece pertinente. Me voy a allanar expresamente a que se revisen todas las cuentas corrientes del alcalde, particular y también de la municipalidad. No hay nada que ocultar, como lo dijo él mismo“, agregó.

Chahuán también comentó que “vi en redes sociales que se señalaba que la Municipalidad de Recoleta estaría pagando mucho más caro por el servicio de reposición de luminarias. Eso es una media verdad o derechamente una falsedad, porque la licitación de Recoleta se refiere al cambio, mantención y cuidado de la luminaria durante 10 años. Entonces, otras municipalidades han contratado solamente reposición de luminarias y, por ende, usted comprenderá que es mucho menor el valor que cuidarlas y reponerlas”.

Finalmente, el medio le consultó al abogado de Jadue si el edil recibió dinero de Lefort o de alguien relacionado al caso, a lo que respondió: “no, lo ha dicho categóricamente. Esa es una de las razones de porque estoy representando al alcalde Jadue”.