Jadue e investigación por presunta corrupción en caso de luminarias LED: “No he solicitado ni he recibido ni un peso”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la investigación que está realizando el Ministerio Público en su contra por presunta corrupción en el caso de luminarias LED, y sostuvo que “no he solicitado ni he recibido ni un peso“.

Además, el edil que está siendo investigado junto a su abogado, Ramón Sepúlveda, dijo a través de su cuenta de Twitter que “nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder“.

Jadue está siendo investigado por, presuntamente, haber recibido aportes ilegales a través de boletas de honorarios falsas que le fueron emitidas su representante por parte de Itelecom, empresa cuyas diligencias suponen que cometió irregularidades en licitaciones para la compra de luminarias públicas en distintas comunas del país.

Nos quieren enlodar con “supuestos” actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en “sospechas” está lleno d inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas. #SeguimosAdelante — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) January 10, 2021

Sepúlveda también se refirió a la acusación y manifestó que “abogado particular, representé al gerente de la empresa cuestionada en dos casos muy largos y que constan en el poder judicial, además de varias asesorías técnicas vinculadas a temas de mi área y nada relativo al giro de su empresa, el que ni siquiera conozco“.

“Jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue, ya que conozco su probidad y transparencia. Es más, jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional, por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario ante la Fiscalía”, afirmó Sepúlveda tras el reportaje publicado por La Tercera.

El abogado también expresó que “confío en el trabajo del Ministerio Público, al que ya le he informado de las causas en las que representé a esta personas“. “Por lo mismo, será ante los fiscales donde daré mi testimonio en extenso”, agregó.

Finalmente, Sepúlveda sostuvo que “en ningún momento fui consultado para esta publicación (del medio citado), pero de todas formas espero que todo se aclare y no sea utilizado políticamente“.