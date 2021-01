Federación Nacional de Acceso a la Justicia advierte que proyecto de Defensoría de Víctimas de Delitos será “letra muerta” sin financiamiento adecuado

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) advirtió que el proyecto del Gobierno para crear la Defensoría para Víctimas de Delitos puede ser “letra muerta” si no cuenta con el financiamiento adecuado.

“Un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta“, afirmó en un comunicado la agrupación que reúne a más de dos mil trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial que cada año atienden en 368 centros a más de 660 mil víctimas de delitos que no pueden pagar abogados.

Según el comunicado, las corporaciones de asistencia judicial tienen un presupuesto anual de menos $48 mil millones anuales (U$ 68 millones).

“Significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $72.000 (U$ 102) anuales por víctima, muchas de estas multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto”, explicó la presidenta de Fenadaj, Claudia Fachinetti, quien protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajó este proyecto a espalda de los trabajadores. La Fenadaj

ha impulsado de manera permanente un nuevo servicio que garantice el acceso a la justicia a los grupos vulnerables de forma integral, y así lo hicimos saber a las autoridades en enero del 2020 cuando nos enteramos por la prensa de la intención de trabajar en este proyecto“, agregó.

“Estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional“, sumó.

La dirigente afirmó que el Ejecutivo no les ha querido mostrar el proyecto, pese a que atienden “a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”.