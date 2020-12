Cathy Barriga tras balacera en Maipú: “El Gobierno tiene que hacerse presente no reactivamente”

Conmocionados quedaron los vecinos de Maipú tras una balacera en pleno centro de la comuna, a plena luz del día, incidente que dejó varios heridos y una persona fallecida.

Tras conocer los hechos, la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, reaccionó con molestia a través de sus redes sociales, reclamando mayor control policial en el sector: “como municipio hemos solicitado permanentemente el apoyo de las policías en nuestras comunas“, partió esgrimiendo.

“El Gobierno tiene que hacerse presente no reactivamente, no porque ocurra un incidente, necesita apoyar permanentemente nuestra comuna. Hemos enviados oficios, he solicitado personalmente el apoyo y resguardo para nuestros vecinos y vecinas, ¿Por qué tienen que pasar cosas así sin tener ningún tipo de protección?”, agregó Barriga.

Cerró con que: “vamos a tocar las puertas que sean necesarias para que de una vez por todas se entregue un resguardo a nuestra comunidad”, indicó.