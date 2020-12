Gerente general de Espacio Riesco y disputa con el Minsal: “Me siento engañado”

El gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutiérrez, explicó que los US$4 millones que les adeuda el Ministerio de Salud, según denuncian, corresponde a los gastos “de administración y mantención” en los que incurrieron durante el periodo en que el lugar funciono como centro hospitalario para pacientes con Covid-19.

“Todo este costo que pusimos a disposición del Minsal no lo habríamos tenido porque no hubiéramos funcionado“, afirmó.

En conversación con ADN Hoy, el ejecutivo lamentó que el Minsal, pese a los compromisos, no ha sido reingresado a la Contraloría General de la República. “Me siento engañado”, dijo.

“La posición de los dueños de la empresa es no ir a la justicia, pero lograr que la contraparte se siente con nosotros y resolvamos esto en buenos términos, que no se viole el principio de la buena fe, que no se viole el principio de la confianza que tuvimos en ellos en que iban a llevarlo”, agregó.

Gutiérrez, además, descartó que estén haciendo “lobby” para lograr sus exigencias. “Llegó un momento, ante la situación financiera y de riesgo de nuestra imagen, de decir basta. Habíamos sido muy respetuoso con la autoridad, nos habíamos mordido la lengua y nos habíamos quedado callados para no levantar el tema y tratar de arreglarlo como pretendemos seguir tratando de arreglarlo, de una manera directa y que no genere una mala disposición entre parte y parte, pero resulta que no hemos sido atendidos, desde hace meses que no contestan el teléfono“, dijo.