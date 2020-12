¿Qué se siente tras recibir la vacuna contra el Covid-19?: Participante de las pruebas experimentales contó su experiencia

Este miércoles el Reino Unido dio un gran paso en el combate del Covid-19. A partir de la próxima semana comenzará la campaña de vacunación contra la pandemia utilizando lo expuesto por la empresa Pfizer, la que podría llegar a Chile en el primer trimestre del próximo año.

Sin embargo, en nuestro país ya se realizan campañas de vacunación voluntaria, a cargo del estudio de la Universidad de Chile con la vacuna de Johnson & Johnson, y en ello, una de las 270 personas voluntarias contó la experiencia.

Inés Soriano de 61 años relató las pruebas que se realizaron en el Hospital Luis Calvo Mackenna: “te hacen leer un documento de 24 páginas, donde tu das el consentimiento para que te vacunen, donde lo más importante es la seguridad que te da la vacuna y todos los riesgos que puedes tener, que en verdad son mínimos“, aseguró.

“Es totalmente voluntario y me pareció interesante participar al ser de tercera edad. No tengo ningún síntoma de fiebre, tos, dolor o nauseas. A mi la verdad es que me deja super tranquila. En esta vacuna tu tienes un 75% de la vacuna y un 25% de placebo, entonces la verdad es que psicológicamente me siento estupendo“, complementó la mujer.

En lo mismo, cabe recordar que el Ministerio de Salud adquirió el compromiso de contar con al vacuna durante el primer trimestre del 2021, situación que coincide con lo que podría suceder tras el anuncio del Reino Unido.