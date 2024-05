Recordó a Kenita Larraín: Nicole Luli Moreno posa en rara sesión tras complejo accidente

Nicole Luli Moreno fue chocada hace algunos días en la comuna de Vitacura, mientras iba del gimnasio hacia su casa.

La rubia hizo un live solo minutos después de que el hecho se desatara, principalmente denunciando que la ambulancia no llegaba al lugar y que el otro auto involucrado era manejado por un médico en posible estado de ebriedad.

Desesperada y llorosa, la modelo clamó en la transmisión por ayuda. Y lamentó que justo pasara esto cuando ella entraba arduamente para una competencia fitness.

“Tengo que competir, no me quiero lesionar... me duele el cuello, la cabeza”, repetía una y otra vez, muy colapsada.

Nicole Luli Moreno y sus fotos

Tras esto, Luli fue atendida y, efectivamente, quedó utilizando un llamativo cuello ortopédico. El mismo accesorio con el que decidió posar en sus redes.

“Un día previo aviso, llego ella a sacudirme la vida. Me estrellé en su sonrisa, me apreciaron sus brazos, me asesinaron sus besos, me quemaron sus caricias. Entonces, aprendí que en ocasiones ocurren accidentes de los que se puede salir con mucha más vida”, escribió en una sesión donde usó un cárdigan Carolina Herrera y el mencionado cuello.

Luego, agregó “a cuidarse mucho este fin de semana ♥️ manejen con responsabilidad y precaución. Si van a beber, por favor pasen sus llaves”.

Una publicación que generó varios likes y también que varios recordaran una icónica imagen farandulera: la de Kenita Larraín llegando en silla de ruedas aeropuerto, comparación que sacó risas en redes.

De esta forma, Nicole Luli Moreno actualizó su estado de salud tras el complicado accidente que sufrió, declarando además en sus historias que “mi tercer apellido es fuerte”.