Ciudadanas que Impactan: Tras vivirlo en carne propia, Andrea Henríquez creó fundación para combatir el bullying escolar

Durante un nuevo “Ciudadanas que impactan”, María Paz Tagle, fundadora de Mujer Impacta, llegó a Ciudadano ADN con la columna que busca visibilizar y destacar a mujeres que realizan labores sociales que aportan positivamente en sus comunidades.

Durante este nuevo capítulo, la protagonista es Andrea Henríquez creadora de la fundación Volando en V, la cual busca reforzar la sana convivencia escolar en los colegios para prevenir situaciones de bullying y acoso.

La ganadora de Mujer Impacta 2018, cuando tenía 14 años y vivía en Ecuador, se encontró con una alumna de su colegio llorando porque era victima de malos tratos. Ella decidió ayudarla, tal como otras chicas los hicieron alguna vez. “El bullying que me llegaron a hacer en muchos sentidos era inmanejable para el colegio”, relató.

Hasta que “una alumna, que en ese momento estaba en 4to medio, que no me conocía y era mucho mayor que yo, escuchó lo que estaba pasando, se empodó y me dijeron ‘esto no puede pasar en mi colegio’. Gracias a ese sentido de responsabilidad tan importante, realizaron una intervención y lo solucionaron, algo que no había logrado nadie en el colegio”, narró Henríquez.

Desde ahí nace su fundación, quienes preparan a “estudiantes para que, a través de sus mismas historias y su rol como pares, sean capaces de modelar una sana de convivencia entre el resto de los estudiante y prevenir situaciones de bullying“.

De esta manera, comenzó aconsejando que hay rasgos físicos que pueden ver los padres y profesores que identifican a la persona que esta siendo acosada por sus pares.

“Adentro de una sala de de clases hay muchas cosas que son físicas y son visibles, que muestran que hay un problema“, por ejemplo, cuando los docentes piden que se dividan en grupo y una persona se queda sola mucho rato, o si no sale al recreo.

Mientras que para los padres, “hay niños que les empieza a doler la guata para ir al colegio o empiezan mostrar cierta ansiedad“, a esto se le suma, por ejemplo, baja de notas o cambios de conducta.

Pero recalcó que no solamente hay que centrarse en la víctima, sino que “el problema de tras de las agresiones, el bullying y el maltrato son lo agresores que están manifestando otros problemas, están llamado la atención y que la están manifestando a través de la agresión a otros“.

Por lo tanto, “hay que ponerle atención al agresor”, aseguró Andrea Henríquez , que si “abordas su problema de fondo detienes su agresión”, cerró la fundadora de Volando en V.