Mariana Aylwin informó que su madre Leonor Oyarzún superó el Covid-19: “Se encuentra muy bien para sus años”

La noche de este lunes surgieron versiones sobre el presunto fallecimiento de Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Aylwin. Su hija, la exministra Mariana Aylwin señaló en su cuenta de Twitter que dicha información era falsa.

Además, informó que la exprimera dama, de 101 años, había sufrido de coronavirus. “No sé de dónde salió la noticia pero nuestra mamá no solo no ha fallecido sino se encuentra muy bien para sus años y después de superar el Covid. Gracias igual por las manifestaciones de cariño”, escribió la extitular de Educación.

A mediados de julio, la actriz Paz Bascuñán —nieta de Oyarzún— había señalado en una entrevista que su abuela se encontraba confinada en su hogar producto de la pandemia.

