“Me ha costado no ver a mi familia”: Paz Bascuñán pasa la cuarentena lejos de su mamá y su abuela

Por estos días, Paz Bascuñán sigue apareciendo en pantalla, en el reestreno de Soltera Otra Vez en Canal 13. Sin embargo, actualmente se encuentra en Mega.

Si bien en marzo comenzó a grabar la nueva nocturna de la señal privada, Dementes, el Covid-19 paralizó las grabaciones, situación que afectó a los canales con áreas dramáticas. No obstante, la actriz ya tiene fijado su debut en la estación, aunque no lo hará por televisión, sino por redes sociales.

Bascuñán forma parte del elenco de S.O.S. Mamis, webserie que gira en torno a historias de mamás que participan en el chat de apoderados de un colegio. Fue creada por Tiki Producciones y sus capítulos suman más de 4 millones de reproducciones, por lo que la señal de Bethia adquirió los derechos para exhibirla en sus plataformas digitales.

Leer también Tendencias y curiosidades Paz Bascuñán y la cuarentena: “El mundo exterior te empieza a parecer ajeno” Espectáculos Paz Bascuñán confesó que le está costando el encierro por el Covid-19 e hizo un llamado Tiempo Libre Paz Bascuñán y nueva película: “El humor lo reivindico como manera de expresión en estos momentos”

“Yo tengo muchos chats de mamás, no sólo de los cursos actuales, sino que también de antiguos. Me fascinan los chats y soy incapaz de salirme, son como una especie de tribus actuales de apoyo y compañía“, expresó la actriz a El Mercurio.

Paz Bascuñán interpreta a Trinidad, la más activa del grupo de apoderadas. “Es la primera en estar moliendo la palta en los eventos escolares, es delegada de curso, preocupada y muy participativa”, comentó acerca de la producción, que cuenta también con Loreto Aravena, Tamara Acosta, María Elena Swett y Jenny Cavallo.

“Me ha costado no ver a mi familia”

Producto de la emergencia por el Covid-19, la actriz ha estado lejos de las mujeres más importantes de su familia, partiendo por su madre, la exministra Mariana Aylwin. Tampoco ha podido estar cerca de su abuela, la exprimera dama Leonor Oyarzún, de 101 años.

“Me ha costado no ver a mi familia. Al principio, cuando se podía salir más, igual iba a dar una vuelta, con mascarilla por supuesto, pero ya no podemos, así que pasamos horas al teléfono y organizamos bingos con los primos”, relató Bascuñán.

Incluso la figura ha pedido permisos para acudir a la casa de su abuela, aunque con estrictas medidas de protección. “He ido a verla. Encargué un bebedero para colibríes y se lo fui a dejar. Tener colibríes en su jardín le dará felicidad. Sé que no sería catalogado como un insumo de primera necesidad, pero la compañía y el afecto son vitales, sino vamos a terminar todos enfermos de pena“, expresó.