Ministro Paris pidió disculpas al Colegio Médico por polémica de sueldos y asignaciones

El ministro de Salud, Enrique Paris, se vio obligado a referirse nuevamente este jueves a la polémica con los miembros del Colegio Médico por los sueldos y asignaciones que reciben los facultativos, cifras que entregó durante un programa de televisión y que fueron rechazadas de plano por la directiva encabezada por Izkia Siches.

Sin embargo, durante la entrega del balance de la pandemia del coronavirus Covid-19, el ministro pidió disculpas públicas al gremio, recordando que él mismo fue presidente de la institución, lo que fue valorado por Siches más tarde a través de sus redes sociales.

“Si ellos quieren que les ofrezca disculpas públicas, les voy a ofrecer disculpas públicas en este minuto, les ofrezco las disculpas públicas que quieran recibir, no voy a repetir cifras, pero cualquiera por transparencia puede pedir cifras y aclarar esa situación. Humildemente con todo respeto, habiendo sido además presidente del Colegio Médico de Chile, les pido disculpas si ellos quieren y se han sentido ofendidos, le pido disculpas a ambas listas en competencia porque ambas me han atacado diciendo que he ofendido a los médicos y si ellos sienten que he ofendido a los médicos, por tercera vez, les pido disculpas”, dijo el ministro.

Dr. @DrEnriqueParis agradecemos las disculpas públicas a nuestro gremio. Esperamos prontamente el cumplimiento de compromisos de @ministeriosalud. Aclarar que las asignaciones transitorias y permanentes SI son parte de nuestras remuneraciones. — Izkia (@izkia) November 19, 2020

El titular del Ministerio de Salud (Minsal) además aclaró que las relaciones con el gremio médico no están rotas y que son las “habituales”.

“Las relaciones con el Colegio Médico son las habituales que ha tenido dicho gremio con el Ministerio de Salud, nosotros no hemos roto relaciones. Yo también fui presidente del Colegio Médico por dos periodos, y las relaciones entre el gremio y el Ministerio de Salud pasan por altos y bajos, y a veces tienen que ver con los periodos que vive el país, el Colegio Médico o el propio Ministerio de Salud, en estos momentos estamos dispuestos a conversar”, puntualizó Paris.