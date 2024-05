Director de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional por excadetes Cobreloa: “Se logró acreditar la participación culpable de estas nueve personas”

Nueve excanteranos del club de fútbol Cobreloa violaron de forma masiva a una joven en septiembre de 2021. El trayecto del caso mismo ha sido objeto de cuestionamientos, pues el propio Ministerio Público desestimó, en una primera instancia, la denuncia. Maurizio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, hizo una crítica al procedimiento mismo, la mañana de este viernes en ADN Hoy:

“En principio, esta causa sí fue archivada y luego con más antecedentes y otras visiones del fiscal regional de Antofagasta y la unidad que represento, se reabre la causa, también por nuevos antecedentes hechos llegar a la fiscalía por una persona distinta a la víctima”.

Con cierta perspectiva, apuntó que “esto no puede desincentivar a denunciar estos hechos”:

“Es otra muestra del problema del sistema en general, que también apunta a la sensibilización que se requiere en estos casos: comprender, por ejemplo, en esta situación que un eventual desestimiento o retractación de la víctima no implica que los hechos no hayan ocurrido, sino que es parte del fenómeno de la violencia sexual”.

Luego precisó: “A nivel nacional, tenemos criterios obligatorios que apuntan a que ante casos de desestimiento, retractación o que se conoce que la víctima no quiere continuar con el proceso, esto no puede indiar automáticamente el descarte de la investigación”.

Con todo, en cuanto a los avances de las indagatorias, “se logró acreditar en este momento de la investigación la participación culpable de estas nueve personas”.

Hacia el final, valoró el resultado de las movimientos feministas: “Gracias a estos movimientos, que ha sido histórico en la victimología, los movimientos feministas siempre han marcado la pauta y han permitido el avance del reconocimiento de los derechos humanos respecto a todas las víctimas, no solo a las mujeres. Que en este caso que podamos estar conversando de esta temática, haber entendido por fin que la violencia sexual no puede ser tabú, que ocurre habitualmente, que no distingue entre estratos sociales, culturales, regionales, etcétera; que ocurre alero intrafamiliar o de grupos cercanos; que ocurre en situaciones de fiestas donde hay consumo de alcohol u otras sustancias; nos permite entender mejor la violencia sexual”.