Candidato a reemplazar a Izkia Siches en el Colegio Médico: “Mi crítica principal es que somos un gremio, no una organización política”

“Mi crítica principal es que somos un gremio, no una organización política“, con estas palabras el doctor Renato Acuña, candidato a la presidencia del Colegio Médico, se refirió este lunes en ADN Hoy a lo que ha sido la gestión de Izkia Siches al frente de la asociación gremial, quien también postula a la reelección en las elecciones de diciembre próximo.

Al respecto, el médico indicó que “la imagen que tiene la doctora Siches es muy buena ante la población. Sus opiniones eran muy personales en muchas situaciones y a mí en la campaña me dicen si quieres tener popularidad, ataca al ministro”.

En ese sentido, también criticó que la doctora Siches haya usado al Colegio Médico “como plataforma política”, donde aseguró hay espacio solo para una forma de pensar, agregando además que el gremio debió actuar buscando consensos con la autoridad, especialmente durante el inicio de la pandemia.

“Hay que ser ponderado y proveer una política que sea sustentable. Yo hubiera sido crítico a la gestión y hay que ponerse al servicio de una autoridad que está tratando de salir de una crisis (…) Yo creo que el doctor Mañalich tuvo un problema comunicacional importante, a lo mejor por su forma de ser, y no escuchaba y eso no se puede defender. Tenemos que ser honestos y transparentes, pero de ahí a usar esto como una plataforma de lucha, no me parece“, puntualizó.