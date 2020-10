¿Por qué se están avistando tantos pumas? ¿Qué hacer si uno nos ataca? Experto responde

Luego de la muerte de una mujer tras ser atacada por un puma en la comuna de Corral, región de Los Ríos, Ciudadano ADN quiso entender por qué estos felinos están apareciendo tanto en zonas urbanas o semi-urbanas, arriesgando a humanos. Para eso, conversaron con un experto en la materia: el académico del Campus Villarrica de la Universidad Católica y experto en felinos, Nicolás Gálvez.

“Esto es algo que no ocurre muy frecuentemente”, aseguró Gálvez. En Chile había un caso documentado de ataque de un puma en Torres del Paine, contó. Lo que pasa, explicó, es que se trata de “animales silvestres, que tienen ese temperamento, y si se ven acorralados, o hay una madre con crías, hay ese comportamiento”. Por eso, el llamado es a no acercarse.

A muchos les intriga la constante aparición de pumas en la ciudad. “Hay varias hipótesis al respecto, pero faltan datos”, aseguró el experto. Una de ellas tiene que ver con que los avistamientos han tenido lugar en zonas urbanas, que hasta hace poco eran periféricas o agrícolas y ha habido una expansión urbana. “Son lugares donde habitan pumas históricamente”.

También se manejan hipótesis como la sequía prolongada, la disminución de presas, junto a la baja actividad humana en contexto de pandemia. El experto llamó a no olvidar que los pumas pueden recorrer grandes distancias, hasta 16 kilómetros en un día, con rapidez.

Leer también Nacional Dos pumas fueron avistados en Las Condes: uno de los felinos ya fue capturado Ciencia Se triplicó la cantidad de pumas capturados en Santiago en 2020 respecto al año anterior Nacional Mujer de 28 años murió tras ser atacada por un puma en la comuna de Corral

Por eso, Gálvez entregó sus recomendaciones ante un eventual encuentro con uno de estos felinos. Si el encuentro es sorpresivo, lo primero es no darle la espalda, y tratar lo más posible de retroceder, siempre mirando al animal. Otra forma de neutralizar al puma es tratar de “hacerse grande”, levantando mochilas o subiéndose a una piedra para dar una imagen de mayor volumen corporal.

Si hay espacio para alejarse del puma, lo aconsejable es hacerlo “lo más rápido posible, pero con tranquilidad”. Si el puma está lejos, más vale “dejarlo estar, llamar a las autoridades y generar un perímetro para que no se acerquen mascotas u otras personas”.

En estos días se viralizó el video de un hombre que logró evadir a un puma caminando hacia atrás. Gálvez lo desaconseja. “Él estaba manteniendo la visión del animal, pero eso puede ser una imprudencia. Se estaba acercando demasiado a las crías, porque el puma era una madre protegiéndolas”.

Sin embargo, insistió, no es común encontrarse con un puma, menos en Chile. Sí son frecuentes encuentros de este tipo en Estados Unidos, pero las estadísticas indican que, desde 1986, solo han habido 18 incidentes, de los cuales 3 han tenido un resultado fatal. “Puede ocurrir”, aseguró Gálvez, quien desde su posición de experto, prefiere no emitir juicio “para no crear pánico de una especie que ya tiene una percepción negativa general”.

Frente a la aparición más reciente, que tuvo un desenlace fatal, su recomendación pasa por “tomar los resguardos y ver qué está pasando específicamente en ese sector”.