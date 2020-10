Balance de Carabineros tras 18 de octubre: Hubo un fallecido y 580 detenidos a nivel nacional

Un fallecido, y un total de 580 detenidos en 107 eventos a nivel nacional, de los cuales 57 se produjeron en la Región Metropolitana, es el parte del balance entregado la mañana de este lunes por Carabineros y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Sobre los graves hechos ocurridos en La Victoria, donde se registró la persona fallecida, el general inspector de Orden Público de Carabineros indicó que se produjo en un contexto de enfrentamientos. “Lo que ocurrió ayer en La Victoria no son manifestaciones, son delitos que no podemos aceptar“, dijo el general.

Sobre el hecho explicó además que “ayer en La Victoria hubo hechos muy graves, en el contexto de un ataque a un vehículo policial nuestro que iba a prestar colaboración a la tenencia La Victoria que estaba siendo atacada con armas de fuego y elementos incendiarios, producto de este procedimiento que se genera un intercambio de disparos de parte del personal nuestro, es un atentado a la autoridad, se hace uso de arma de fuego y se da cuenta de una persona que llega fallecida al hospital. Estamos colaborando para establecer las circunstancias del fallecimiento de esta persona”.

580 Detenidos

En tanto, se indicó que a nivel nacional hubo 580 detenidos, de los cuales 287 correspondieron a la Región Metropolitana. Sobre esto, el subsecretario Galli reiteró el llamado a condenar la violencia.

“Avanzada la noche sin embargo ya no hubo manifestaciones, no quedaban personas en Plaza Italia y se mantuvieron hechos graves de violencia (…) Ahí no hay manifestación, no se puede ser ambiguo con la violencia, cuando se es ambiguo se permite usar como excusa para demandas legítimas, aquí no hay excusa, no hay justificación para la violencia”, indicó Galli.

El subsecretario puntualizó que “hubo en total 107 eventos graves y hubo un procedimiento de Carabineros cumpliendo los principios de legalidad y de proporcionalidad de la fuerza”.