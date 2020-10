Aniversario del estallido social: A un año del “Cabros, esto no prendió”

Hace exactamente 365 días, el expresidente de Metro, Clemente Pérez, conversaba con 24 horas de TVN y emitió una de las frases que marcaron el inicio del estallido social que remeció durante meses al país: “Cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población (…) La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado, y lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ve muy perjudicada“, esgrimió por esos días Pérez, esto en relación a las primeras manifestaciones que se estaban generando por el aumento el precio del transporte metropolitano.

Imágenes gentileza: 24 horas.