Valparaíso y Viña del Mar dejaron la cuarentena después de cuatro meses

A las 05:00 horas de este martes 13 de octubre, y luego de 123 días en cuarentena, las comunas de Valparaíso y Viña del Mar avanzaron a la etapa de transición del plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

“Nos costó 4 meses llegar a este estado, no podemos echarlo a perder en pocos días, si usted no tiene que salir hoy día, no salga, no es necesario ir hoy a comprar, no es necesario ir hoy a un centro comercial”, dijo el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez.

En conversación con ADN, el infectólogo Rodrigo Cruz afirmó que era “un paso necesario” para ambas comunas. “Los dos últimos meses (…) tenían una movilidad casi igual a la situación de pandemia, se había llegado a una movilidad de casi 90%. Es decir, había una cuarentena o confinamiento masivo en teoría, en el papel, mas no en la práctica”, dijo.

Además, durante este martes, Quillota avanzó a la etapa de Preparación, etapa tres del plan de desconfinamiento del Gobierno.

Las autoridades sanitarias, en el reporte del día lunes, informaron 95 casos nuevos de Covid-19 en la región, 76 con síntomas, 15 asintomáticos y 4 no notificados. El total de casos acumulados de la región llegó a 28.814, de los cuales 998 se encuentran activos.

Qué se está permitido en la etapa de Transición: