Infectólogo sobre retorno a clases: “Creo que debería darse por cerrado el año académico”

El infectólogo, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Análisis e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la misma casa de estudios, Dr. Rodrigo Cruz, se refirió al retorno a clases, plebiscito, y al paso a la etapa de Transición del Plan Paso a Paso de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar este martes.

Retorno a clases

Consultado sobre el retorno a clases en medio de la pandemia señaló: “La experiencia de países que han sufrido rebrotes o segundas olas ha revelado que a medida que los estudiantes han vuelto, también han aumentado los números de casos nuevos y activos, lo que obviamente ha contribuido a rebrotes y segundas olas”.

“Mi recomendación personal, en esto no estoy involucrando a ninguna institución, yo creo que por este año debería darse por cerrado el año académico (…) Insisto, la pandemia no está totalmente controlada. Si bien han ido disminuyendo los casos activos, nuevos… repito, es cosa de ver los números para toda la audiencia, que todos los días no tenemos menos de 1.500 casos. Entonces, no tenemos una pandemia totalmente controlada para que estudiemos tranquilos”, opinó.

“Desde mi punto de vista se debería hacer pensar volver a los estudiantes de último año, terceros y cuartos medios, para que puedan completar un ciclo. Esta opinión más que infectológica, es una opinión más humana”, agregó.

Asimismo, recalcó: “Desde el punto de vista infectológico, no están dadas las condiciones como para hacer volver masivamente a todos los estudiantes“.

“Yo creo que debería terminarse en forma telemática, y eso incluye a los estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria. El próximo año planificarse en forma mixta, y bien planificado, como debería esperarse”, expuso.

Plebiscito 25 de octubre

“El plebiscito ya está, se tiene que realizar, pero con el máximo de precauciones para evitar que sea un factor que influya, por ejemplo, en rebrote o segunda ola en el país, en una o más regiones”, expresó en ADN Hoy.

“Todos los días no bajamos de 1.500.-1.800 casos en el país, lo que indica que si bien la pandemia se ha ido controlando, el número de casos no baja. Estamos en una fase que podríamos denominar ‘endemia alta'”, destacó.

“La pandemia sigue activa en la mayor parte del país, y en cualquier momento podríamos tener un rebrote, que yo creo que va a ocurrir, lo que espero es que no sea importante, que no sea una segunda ola”, reconoció.

“En Magallanes es muy difícil, porque hay una pandemia que está muy activa, que está creciendo los números día a día de casos nuevos, con un índice de positividad que es de un 50% (…) Si se va a realizar el plebiscito ahí se tendrán que tomar muchas más precauciones que en el resto del país”, manifestó.

Valparaíso y Viña del Mar

Sobre el paso de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso a Transición desde este martes 14 de octubre, afirmó: “Lo veo como un paso necesario. Los dos últimos meses (…) tenían una movilidad casi igual a la situación de pandemia, se había llegado a una movilidad de casi 90%. Es decir, había una cuarentena o confinamiento masivo en teoría, en el papel, más no en la práctica“.

“Si somos estrictos en los números, cuando se tomó la medida de levantar el confinamiento masivo Viña del Mar y Valparaíso no estaban con todos los indicadores cumplidos“, indicó.

“Uno de ellos es el indicador de transmisibilidad efectiva en la comunidad, cuando se tomó la medida estaba incluso en 1.0% y tanto, y la recomendación para bajar una cuarentena es que esté bajo 1”, destacó.

“Creo que se consideraron todos los otros indicadores, y algunas recomendaciones prácticas. Había una cuarentena que era muy prolongada, ya de muchos meses, y que en la práctica no se estaba llevando a cabo, no era efectiva, por lo tanto, no tenía ningún impacto en el control de la pandemia, que ojo, sigue activa”, concluyó.