Subdirectora de Fiscalización del SII y restitución Bono Clase Media: “Si están correctos los antecedentes que disponemos, son personas que han mantenido su trabajo, sí tienen un ingreso”

La subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, se refirió a la restitución del Bono Clase Media.

“Son 437 mil personas que no califican, porque no se cumple en ninguna de sus solicitudes el segundo requisito que contemplaba la ley, que era tener una disminución real de sus ingresos, de un 30% o más”, comenzó indicando.

“En este momento nos encontramos en una fase donde basta con que devuelvan el dinero, sin intereses ni multas (lo pueden hacer a través de la página de Tesorería General de la República), y esta fase dura hasta el 30 de noviembre“, señaló. Eso sí, pasada la fecha en que deben restituir el dinero, “empiezan a correr intereses y reajustes“, declaró.

Sobre posibles prórrogas o formas de pago, ya que las personas se deben haber gastado el dinero, dijo: “En este momento todavía no tenemos un mecanismo diferente al que hemos establecido, pero no digo en este momento que no podría existir otro mecanismo. Ahora quedan dos meses, podría pagar en dos pagos, uno ahora y otro el otro mes“.

“Recordemos, y creo que esto es importante, que estas personas si están correctos todos los antecedentes que nosotros disponemos, son personas que han mantenido su trabajo, por lo tanto, sí tienen un ingreso, y todas tienen ingresos superiores a $400 mil“, concluyó.

Leer también Nacional Funcionarios del SII acusan “improvisación” de Hacienda y de la dirección del servicio en entrega del Bono Clase Media Nacional Fiscal Nacional ofició al SII y pidió listado de personas que solicitaron de forma irregular el Bono Clase Media Nacional “Se pasaron de rosca”: Gobierno condenó a funcionarios públicos que solicitaron de forma irregular el Bono Clase Media

Por otra parte, sobre las declaraciones del presidente de la Asociación Fiscalizadores del SII, Juan Aplablaza, quien afirmó que fue un “mal diseño” donde “uno puede verificar improvisación“.

“No lo comparto. Yo creo que sí es cierto de que teníamos una gran cantidad de por esa, por esa vía podríamos haber tenido algún problema, de que ingresó mucha gente los primeros días a solicitar el bono”, expuso, pero destacó que luego fueron incorporando a nuevas personas para recibir el beneficio, como quienes estuvieron con licencia en 2019 o las trabajadoras de casas particulares”.

“Pueden suceder estas situaciones en donde el contribuyente presente antecedentes que respalden el sueldo que él registró en su solicitud (…) estamos planteando es que en los otros casos donde haya antecedentes diferentes a los que nosotros disponemos se presentan estos antecedentes, a través de Internet”, sostuvo.

Asimismo, expresó: “Entrar a calificar intenciones es un tanto complejo en este momento, y por lo mismo estamos abiertos a facilitar en esta etapa de que si alguien declaró, lo hizo mal, entendió mal la norma, pueden haber muchas razones, que incluso está en las leyes (desconocimiento imperfecto de la norma). Puede ser, por eso es mejor no calificarlos, pero sí abrir los espacios para que se solucione“.

Cabe destacar que desde la oposición están llamando a realizar un “perdonazo“, pero el Gobierno lo ha descartado.