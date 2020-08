Presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII: “Hoy la gente no necesita amenaza, necesita dinero”

Las complicaciones que ha tenido usuarios para el trámite de postulación al bono de $500 mil que ofreció el Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19 sigue generando opiniones y esta vez llegó desde los propios funcionarios del ente.

En ello, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos conversó con Radio Futuro y aseguró sobre los problemas que “hoy la gente no necesita amenazas. Necesita dinero, pagar sus cuentas y alimentos”, partió diciendo.

El funcionario comparó lo sucedido estos días con la operación renta “imagínate que para la operación renta en abril alrededor de 4 millones de personas visitaron la página en un mes, y ahora en menos de 3 días la visitaron más de 12 millones. Era evidente que el sistema se iba a caer“, dijo.

“La página no contemplaba una claridad de qué monto debía indicarse, la gente se confundió, nadie está obligado a saber cuánto es un monto tributable. Acá hay un diseño mal hecho: partió en la propuesta de Hacienda al Congreso, cuando se le encarga al SII algo que no podía cumplir”, sostuvo Apablaza.

En lo mismo, agregó que “con ese mal diseño uno puede verificar improvisación, y ahí el responsable es el ministerio de Hacienda. Si tú le pides a una persona que te lleve de un lado de la ribera al otro lado pero no le entregas los remos, ese bote se lo va a llevar la corriente”, indicó.

Dentro de las soluciones, el funcionario aseveró que “se va a implementar un formulario electrónico que hará las veces de un acto de corrección o rectificatoria de la persona, donde podrá modificarlo o retractarse. Estará disponible desde este sábado, y según el informe de la Dipres los potenciales beneficiarios son 1 millón 431 mil aproximadamente. Eso puede subir o bajar, pero hasta ayer a 1 millón 100 mil ya se le había aprobado el bono”.

“Lo más complejo es cómo vamos a comprobar o probar, para hacer efectiva la ley, que alguien el mes de julio declaró lo que corresponde o no. No tenemos cómo saberlo este año ni el próximo. La ley no contempló un fondo tope. Se le va a entregar a todos los que cumplan el criterio: si hay personas que se aprovechan, se les va a dar, así como también a los que correctamente merecían este bono”, comentó.

Apablaza acusó además el teletrabajo que han tenido que realizar desde las casas “hoy en el servicio de impuestos internos la gente está trabajando desde las casas, en nuestros propios computadores con nuestro propio internet y pagando luz de más con nuestros propios recursos“, aseguró.

Y cerró con que “el servicio no ha entregado ningún recurso, así está trabajando la gente desde la casa. Así sacamos adelante una operación renta. Si algo uno lleva en la sangre es la camiseta puesta, y nos duele mucho que los directores de turno manchen la institución por cosas como estas o las platas políticas”.