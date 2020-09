Minsal estudia posible contaminación de laboratorios luego que casos de Covid-19 se quintuplicaran en Magallanes

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que analizarán 1.700 muestras de exámenes PCR tomados en Magallanes para esclarecer si ha existido una contaminación en el laboratorio, luego que los casos de Covid-19 se quintuplicaran pero sin que exista una repercusión en los servicios de salud de la región.

“Me preocupa Magallanes. No entiendo bien lo que está pasando, si es por la apertura de la frontera o es porque hubo poco control o porque la población no entendió bien. Estamos revisando también el funcionamiento de los laboratorios, para ver si no hay contaminación, porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de pacientes sin un impacto tan grande en el hospital”, dijo en entrevista con ADN Hoy.

El secretario de Estado advirtió que hay “mucho asintomático y mucho positivo con PCR muy alta”. “Hay más de 5 veces más pacientes que en abril, cuando el hospital estuvo atochado”, afirmó.

Las muestras fueron envidas a Santiago para su estudio y los resultados estarán este miércoles o jueves.

De acuerdo con el reporte del lunes 21 de septiembre, Magallanes registró 248 casos en 24 horas, la segunda cifra más alta en 203 días de pandemia, después de los 262 del 12 de septiembre.