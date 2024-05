Insólita respuesta: así reaccionó Luis Enrique tras ser consultado por la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Luis Enrique, DT del PSG, una vez más sorprendió con una reacción poco común, cuando le preguntaron sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, fichaje que parece ser inminente, porque el delantero ya anunció que se irá del club parisino en junio.

“Sabemos que Mbappé se irá al Real Madrid. ¿Ha podido hablar con él? Usted que conoce el club, conoce España y conoce el entorno”, fue la consulta que hizo un periodista en conferencia de prensa, este martes.

Sin embargo, el técnico español no se tomó de buena manera esta pregunta y respondió cualquier cosa. “El día de hoy es lluvioso, pero a la vez bonito, porque permite que se respire un aire diferente. Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra, Gijón… Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas”, contestó el entrenador del elenco francés.

Luego, ya en un tono mucho más serio, Luis Enrique dejó claro que no le interesa saber cuál será el próximo equipo de Kylian Mbappé, y que su foco solo está puesto en los jugadores que seguirán en el PSG.

“Lo que no me da igual, es saber quién quiere vestir la camiseta del PSG, quién quiere luchar por unos colores y quién quiere representar a la capital de Francia. Eso sí me importa”, concluyó.

Revisa el video