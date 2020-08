Ministra de Transportes descartó desabastecimiento de combustible por paro de camioneros: “Llega, pero más lentamente”

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, descartó la mañana de este lunes que haya desabastecimiento de combustible en algunas ciudades del sur del país producto del paro de camioneros que hoy cumple cinco días.

Al respecto, Hutt indicó que lo que sí ha habido es un retraso en la llegada de los camiones a algunos puntos del sur, señalando que hay “menor frecuencia de llegada de los camiones, que es lo mismo que hemos visto en la prensa, que ese abastecimiento no se ha visto con la rapidez que se necesita, llega pero más lentamente”.

Sobre esto, los propios transportistas agrupados en Fedesur señalaron que el desabastecimiento se produjo porque las empresas distribuidoras “tienen miedo de que les quemen los camiones”, mientras que se han visto largas filas de conductores en diversas ciudades como Osorno y Valdivia, esperando ser atendidos en estaciones de servicio.

En tanto, al ser consultada sobre las negociaciones con los transportistas, la ministra dijo que “esta conversación en particular la está llevando el Ministerio del Interior, diariamente vamos revisando qué es lo que pasa especialmente en las comunas del sur, nos interesa que los puertos sigan funcionando normalmente, porque si bien ha bajado el transporte de pasajeros, la carga no ha bajado en la misma proporción porque hemos hecho un gran esfuerzo para que la cadena de abastecimiento no se interrumpa”.

El paro de camioneros comenzó el jueves pasado, debido a que los transportistas piden al Ejecutivo que apure la legislación de 13 leyes que tienen que ver principalmente con la seguridad en las rutas y carreteras.