Ministro Paris y paro de camioneros: “He recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios”

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que recibió información de que ambulancias se han debido desviar y médicos no han llegado a su lugar de trabajo debido al paro de camioneros.

“Yo estoy preocupado porque he recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios, hay médicos que han reclamado, porque no han podido llegar a su lugar de trabajo. Obviamente, hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido o dejar libre el paso al personal sanitario, a las ambulancias (…) y a aquellos camioneros que llevan equipos médicos o medicamentos”, dijo el secretario de Estado durante el informe de este viernes sobre la pandmia de Covid-19.

El titular del Minsal afirmó que si los camioneros “están incumpliendo el toque de queda y no están usando las medidas de protección adecuadas para evitar la diseminación del virus, obviamente que la autoridad sanitaria enviará hacia allá inspectores para supervigilar esa situación”.

“Es inaceptable, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, no estoy hablando de seguridad que no me compete, que no se cumplan las normas sanitarias, aún cuando estén en una situación de paro o de obstrucción de las carreteras”, agregó.