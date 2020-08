Ministro Bellolio y financiamiento de campaña del Plebiscito: “El Gobierno es partidario de que haya una regulación con respecto al gasto electoral”

En la sesión del Senado realizada este jueves, los parlamentarios no lograron un acuerdo respecto a las montos y formas de financiamiento de las campañas para el plebiscito del 25 de octubre. Desde el Gobierno señalaron que se espera un consenso en la discusión que se desarrolla durante esta jornada en el Congreso Nacional.

“Lo que comienza en algunos días más es el periodo electoral, que no es lo mismo que la campaña, la campaña solo comienza 30 días antes de que sea el Plebiscito, que es cuando se pueden hacer gastos de campaña. Por tanto, existe todavía algún tiempo en que esto tiene que finalizarse. Yo espero que el Congreso se ponga de acuerdo“, señaló el ministro vocero Jaime Bellolio.

El titular de la Segegob manifestó que “el Gobierno es partidario de que haya una regulación con respecto al gasto electoral“, junto con agregar que “esta es una situación compleja, más difícil que cuando se pone un gasto a un candidato, porque aquí son ideas, es Apruebo, es Rechazo”.

Bellolio añadió que “no podría llegarse al absurdo de que una persona que esté con una polera del Apruebo en la calle lo detenga alguien del Servel para fiscalizarlo y preguntarle qué de dónde sacó el dinero para comprarla, lamentablemente eso es lo que parece que algunas personas de oposición quisieran hacer”.

“Nosotros queremos que esto se acuerde en el Congreso y el Gobierno, por supuesto, que lo está empujando, porque parte de que un Plebiscito sea transparente, participativo e informado tiene que ver también con eso”, subrayó.

Por otra parte, el vocero de La Moneda se refirió a la gira de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos en favor del Rechazo, y que este viernes llegó hasta La Araucanía.

“Espero que todos los diputados, diputadas, todos los senadores y senadoras que quieran salir a hablar en favor de una u otra postura, argumentar en torno a ello, lo hagan también teniendo el cuidado sanitario, porque como he repetido antes, queremos llegar al 25 de octubre y que ojalá no haya ningún caso activo. Eso no solo depende de la autoridad y del plan Paso a Paso, sino que de la responsabilidad individual de cada uno de los chilenos”, expresó.