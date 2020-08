Fabiola Campillai: “Lo que pretendemos es que se haga justicia y sea una pena efectiva, no penas menores, sino una pena con cárcel”

En un nuevo capítulo de Punto de Encuentro, que transmite la periodista Mirna Schindler en YouTube, participó Fabiola Campillai, quien perdió la visión luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena el pasado 26 de noviembre, en el contexto del estallido social.

La conversación giró en torno a la demanda civil colectiva que presentó la organización Libertades Públicas, en representación de 22 víctimas de trauma ocular. Además de Campillai, estuvieron Maicol Núñez, joven de 23 años que sufrió el trauma en uno de sus ojos, y Felipe Leiva, representante de la mencionada entidad.

Campillai revivió los hechos que ocurrieron en noviembre de 2019 en San Bernardo, a pasos de su casa. Consultada sobre los dos oficiales subalternos de la 14ª comisaría de dicha comuna, quienes fueron dados de baja por los hechos, afirmó que “no compensa en nada todavía, porque acá hay más responsabilidades, hay más responsables también“.

“Si bien ellos venían a cargo del piquete, aquí hubo un piquete entero que no prestó ayuda, que no se dio cuenta que yo había caído y ellos siguen protocolos. Acá nos falta mucho, hay mandos más altos que son responsables de esto, porque ellos (los de menor rango que fueron dados de baja) no se mandan solos, siguen reglas, siguen protocolos. Que ellos estén apartados de sus labores, la verdad es que para nosotros no es suficiente. No estamos de acuerdo“, expresó.

De todos modos, la mujer señaló que estaban “un poquito contentos” con la decisión de la policía uniformada: “Esto fue el 26 de noviembre del año pasado y recién ahora, después de nueve meses, recién los vienen a apartar de sus labores“.

“De repente me frustro, me da rabia, lloro al pensar que tanto daño me causaron y ellos felices todavía porque cuando los dan de baja ellos les pagan todo, les dan una pensión mensual, reciben su dinero mensualmente, que supongo es mucho. Mientras tanto, mi vida… a mí me van a dar una pensión de menos de $300 mil con lo cual uno no vive y ellos van a seguir súper bien. Si no hay justicia, les va a dar lo mismo lo que pasó”, manifestó Campillai.

Además, subrayó que “lo que pretendemos es que se haga justicia y que sea una pena efectiva, no penas menores, que sea una pena con cárcel, es cosa de que ellos paguen lo que hicieron y paguen el haberme cambiado la vida completa”.

Sobre si hubo algún acercamiento con Carabineros tras el incidente, Campillai remarcó que “no, nunca. Carabineros nunca se ha acercado a nosotros y, al contrario, cuando ellos me dispararon a mí, al otro día tampoco había protestas acá donde yo vivo y llenaron el pasaje de bombas lacrimógenas, mi casa, la de mi hermana también, a mis vecinos. No sé qué querían lograr con eso, si intimidarnos… no lo entiendo aún. Pero ellos vinieron al otro día y atacaron a la gente, no habiendo alguna protesta, nada”.

Revisa la entrevista completa aquí: