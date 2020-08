Hijo de matrimonio Luchsinger-Mackay y fallo de Suprema: “Estamos conformes, pero no es nada más, es un reo que debe cumplir su pena”

El hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, Jorge, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de amparo interpuesto por el machi Celestino Córdova.

Cabe recordar que el comunero lleva más de 100 días en huelga de hambre, en medio de la condena por 18 años que cumple como responsable de la muerte de esa pareja en un incendio intencionado. Además, este viernes dio un ultimátum de 24 horas al Gobierno, previo a que iniciar una huelga de hambre seca.

“Estamos conformes, pero no es nada más, es un reo que debe cumplir su pena“, dijo Luchsinger esta jornada en conversación con Radio Universo.

“La verdad que ayer estuve dándole vueltas al cuento, y nosotros no somos políticos, nos hemos visto involucrado en esto. Tenemos que seguir con nuestras vidas y en eso estamos“, agregó.

Culpa del Estado

“La trifulca que se arma respecto al condenado, para mí asesino de nuestros padres, creo que hay que contextualizar, es la punta de iceberg de un proceso que viene de mucho tiempo antes”, afirmó.

“Hay que ver dónde ocurrieron los hechos, esto ocurrió a madrugada del 3 al 4 de enero del 2013 en una casa, propiedad de mis padres, que estaba dentro de un campo, que había sido adquirido por mis padres en el 95 y formaba parte de campo que compró mi abuelo en el 1936“, comenzó destacando.

“Aquí se habla mucho de los colonos… sí, somos descendientes de colonos, pero estos campos habían sido comprados a particulares y previamente habían sido rematados por el Estado. Entonces, aquí quiero ir al tema de que el gran responsable es el Estado, que en su momento remató estas tierras fiscales“, aseveró.

Beneficios de Córdova

Respecto a la situación actual situación de Córdova, Luchsinger expresó: “Fue condenado y tiene que ir a prisión sabiendo que en el sistema chileno puede cumplir la mitad de la pena y tener beneficios carcelarios“.

“Por el apoyo político de ciertos sectores o de ciertos grupos aquí se ha presionado, y él ha presionado con huelga de hambre, no es la primera, para tener beneficios especiales. Lo que nosotros hemos manifestado es que esta persona debe tener los mismos privilegios que cualquier reo en Chile“, espetó.

“Nadie quiere que esta persona se muera, tienen que preocuparse por razones humanitarias o políticas, de que esta persona baje la huelga de hambre”, señaló Luchsinger.

Por otra parte, manifestó que si el 2018 ellos accedieron a que Córdova saliera a visitar su rewe “fue por petición del Consejo de Lonkos, no de él (…) la víctima no es él, él es el victimario y no tengo que hablar con el victimario o asesino. Yo sí puedo conversar con otras personas para efectos de avanzar en un proceso, estamos dispuestos a dialogar, pero dialogar no es imponer las ideas de uno, es también aceptar otras y ceder en ciertas cosas”.

Sobre el ultimátum del machi hacia el Gobierno opinó: “Él como cualquier preso, tiene derecho a decir o exigir lo que quiere, el problema es el que recibe esa información o qué hace con esa información y el Gobierno está haciendo lo posible como gobierno, esto fue resorte del Poder judicial”.

“Mucha gente no sabe y piensa que el pobre de Celestino Córdova no ha tenido consideración por el trato a los pueblos indígena, y resulta que desde el primer día a él nunca se le puso chaleco de imputado, ¿por qué? no sé, seguro por el 169; se le puso un interlocutor intercultural para que traduzca lo que se decía, una cosa más del show y así tantas cosas que ocurrieron en el juicio y que conocieron los jueces para su sentencia”, destacó.

Concluyendo: “Por eso decía yo ayer que esto es un poco más parte del show que hacen para pedir y exigir cosas, el problema es quien se lo acepta“.