“Amoral” y con “rasgos de psicopatía”: Así es el perfil psicológico del único detenido por el homicidio de Ámbar Cornejo

El comisario del Instituto de Criminología de la PDI, Gonzalo Ulloa, retrató el perfil psicológico de Hugo Bustamante, único detenido por el homicidio calificado de la adolescente de 16 años Ámbar Cornejo en Villa Alemana, asegurando que tras el análisis se pudo determinar que el sujeto es “amoral” y que tiene “rasgos de psicopatía”.

“Tenemos falta de empatía, una conducta totalmente impulsiva, con una violencia extrema, que nos da cuenta de un sujeto con rasgos de personalidad arraigados rígidos, con rasgos de psicopatía. Estamos hablando de un sujeto que en términos de desarrollo moral lo podemos entender desde una precariedad absoluta o definitivamente amoral, es una persona que no tiene una repercusión interna de sus actos“, explicó el comisario.

Además agregó que el hombre, que estaba en libertad condicional por el homicidio de su ex mujer y el hijo de ésta en 2005 y por los que solo cumplió 11 años en prisión de los 27 a los que estaba condenado, tuvo una infancia con falencias que fueron clave en el desarrollo de su personalidad.

“Desde el punto de vista criminológico tenemos que hacer una mirada de su historia de vida, tenemos elementos que serían factores de riesgo a considerar, es un sujeto que venía de una familia disfuncional con un padre maltratador, celópata, con una madre negligente, con abandono de su hogar a temprana edad, con fracaso escolar, con abandono escolar, con consumo problemático de alcohol a temprana edad, con versatilidad criminal a temprana edad”, indicó.

El comisario puntualizó que pese a la impulsividad de sus actos, esto no quiere decir que Bustamante no tuviera consciencia de lo que estaba haciendo al momento de acabar con la vida de Ámbar y ocultar el cuerpo en la misma casa que habitaba.

“Tiene una impulsividad muy a la base, esto no significa que no tenga juicio realidad conservados o que no conozca de la ilicitud de sus actos, es por ello que esconde los cuerpos de sus víctimas y hace todo un montaje para lograr evadir la acción de la justicia, el sujeto conoce bien lo que está haciendo, no obstante los realiza de todas formas, y esto es porque tiene una constitución de personalidad totalmente arraigada y rígida, y esto obedece a un desarrollo de la personalidad, no es algo reactivo”, puntualizó el comisario.

Hugo Bustamante fue detenido este jueves luego que su pareja y madre de Ámbar Cornejo, lo acusara de ser el autor de la muerte de la adolescente, agregando que el cuerpo fue ocultado en la casa que ambos compartían. El sujeto pasó a control de detención este viernes en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana.