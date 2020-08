Cardiólogo mapuche denuncia discriminación en la salud pública y critica duramente al Gobierno tras incidentes en La Araucanía

Por Manuel Fernández.

En las redes sociales es un activo usuario que se hace llamar “CardioJuanes”, un nickname que resume su especialidad médica, y el inicio de sus nombre y apellido. Es especialista en cirugía cardíaca, también fue presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Emergencia, y además ejerce como académico.

Especialista en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ha debido reinventarse durante la pandemia de covid-19 ayudando en unidades intermedias a pacientes portadores.

A propósito del trabajo del gobierno contra el coronavirus, Espinoza Huircalaf es crítico: “Si estamos entre los 10 países con más contagios por millón de habitantes en el mundo, eso habla de una salud pública preventiva lamentable. Se apeló a la inmunidad de rebaño, y disponer de ventiladores mecánicoscomo si fuera la panacea, pero esta ventilación se asocia con un 40% de mortalidad por covid. Ese camino es una chance, pero al darte cuenta como muere gente en turnos te preguntas por la prevención primaria, los seguimientos, la trazabilidad para evitar contagios”, opina.

Pese a la alta demanda laboral, no ha dejado sus otras pasiones: el canto y las comunicaciones. Junto al conocido cantante argentino Víctor Heredia grabará “Razón de Vivir”, así como también hizo su propia versión de “Arauco tiene una pena” junto a Miguel AngelPellao, el “Tenor Pehuenche”. En las redes, por su parte, emite vía streaming “Covid-19 en Chileno”, donde orienta a sus seguidores en medio de la actual pandemia.

Dice que se abrió a las redes sociales motivado, entre otras cosas, por la diferente atención que recibían los pacientes en nuestro sistema de salud. “Las condiciones nutricionales, el manejo metabólico según el estrato social de las personas es muy distinto”, remarca.

Pero Espinoza asegura que la discriminación ha ido más allá aún. Personalmente se siente observado de manera especial desde que comenzó a ejercer como médico: “La primera vez que llegué a presentarme al hospital, aceptado para hacer la especialidad cardíaca , el jefe del momento me dice ‘Doctor Espinoza, un agrado conocerlo. Me han dicho que es un brillante cirujano, pero me lo imaginaba alto y con aspecto europeo como corresponde a un buen cardiocirujano’. Ha sido un desafío personal para mí. Mi madre dice que los indios somos porfiados, eso me permitió salir adelante”, revela.

Luego prosigue con otro ejemplo reciente: “Tuvimos una reunión de varios médicos. Una doctora dijo ‘¿se dan cuenta que somos todos unos indios?’. Yo le dije que tenía medianamente claro que era indio; lo que quiero –agregué- es que todos ustedes tengan claro que son indios. Se quedaron en silencio (…). Cuando joven también vi cómo auxiliares, enfermeras y a veces médicos discriminaban a pacientes mapuches”.

El facultativo tampoco rehúye la crisis social en Chile desde octubre pasado a la fecha. Asegura que como “jaguares” nuestro país vivía una realidad falsa que se derrumbó rápidamente. Rescata, eso sí, la solidaridad de la población como consecuencia de la debacle.

Con especial preocupación, el “Tenor Huilliche” observa los enfrentamientos en la Araucanía entre comuneros y uniformados. Al respecto establece una directa relación con el arribo a la zona del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez: “Empieza a ocurrir un racismo evidente, casi un kukluxklanchilensis. Él es una persona qué trabajo cercana al régimen militar y avaló a Paul Schaefer y la Colonia Dignidad. No puedes esperar nada bueno”, advierte.

En conversación con Aldo Schiappacasse, Espinoza Huilcalaf pidió dignidad, tranquilidad y respeto para el pueblo mapuche. Dice que “el terrorismo de Estado no es el camino” y asegura que, en los incendios de la semana pasada, quienes quemaron vehículos de los comuneros fueron civiles protegidos por carabineros.

El prestigioso cardiocirujano finaliza la entrevista compartiendo un miedo: “Lo que buscará este gobierno es una pacificación como el maldito Cornelio Saavedra en el siglo XIX, cuando masacraron a mapuches”.