Ministro de Minería descartó privatizar Codelco: “No forma parte del programa de gobierno”

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, descartó tajantemente la idea de privatizar Codelco, luego que un grupo de diputados de la UDI lo planteara como una opción, debido a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, Prokurica indicó que “quiero decir en forma enfática que esta no forma parte del programa de gobierno del Presidente Piñera, que nunca el Presidente me ha planteado este tema y que aún en las circunstancias extraordinarias por necesidades que ha generado la pandemia, tampoco he recibido de este tema ningún cambio respecto del proyecto original del gobierno del Presidente”.

El ministro agregó que “descarto totalmente que exista una iniciativa en esa materia de parte del gobierno del Presidente Piñera”.

La propuesta de la UDI

Este martes, un grupo de diputados de la UDI, encabezados por la jefa de bancada, María José Hoffmann presentaron un documento donde además de la privatización de la cuprífera estatal se proponía la misma acción para TVN y bajar los impuestos, entre otras cosas.

En cuanto a Codelco, se señaló que la privatización “podría continuar generando excedentes para el Estado, a través del cobro de impuestos y del royalty minero, considerando la eficiencia del sector privado”.