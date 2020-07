Luis Mesina y el retiro del 10% de los fondos: “Las AFP van a ganar capital, aunque parezca irrisorio”

En el día en que el Senado vota el retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, Ciudadano ADN conversó con Luis Mesina, vocero de NO+AFP, quien definió el proyecto como una “medida transitoria que no se enmarca en lo que pedimos”, pero que “debido a la crisis y la lentitud del Gobierno en enfrentarla, parece lo más razonable”.

Mesina aseguró que lo gobierna la prudencia, frente a la crítica situación que vive el país en lo económico. “No hay que generar falsas expectativas. El 10% es una medida paliativa producida porque el Gobierno no responde a los sectores medios. Profesores, funcionarios públicos, a esta gente no le llega nada. La gente que ha logrado alguna movilidad social a través de su esfuerzo está prácticamente en bancarrota, y desesperadamente pide su 10% para resolver sus problemas”. Sin embargo, cree que “esto va a durar 3, 4, 5 meses, y a fin de año nuevamente el problema lo vamos a tener”.

El dirigente criticó que el debate que se ha generado en torno a los fondos está encabezado por “gente que se dice especialista, pero no entiende nada del sistema. El 6% que propone la reforma (impulsada por el Gobierno), ¿usted sabe que la gradualidad son 12 años? Los efectos los vamos a empezar a ver el año 2074. Y son personas que están todos los días en los matinales, y hablan con una soltura”. A propósito de los ingresos, Mesina enfatizó que “la gente en su gran mayoría quiere ganar más de un millón, pero el 50% gana menos de 400.000”.

Con este retiro de fondos, explicó Mesina, “las AFP van a ganar más, porque van a liberar encaje (recursos de reserva). Al bajar los fondos que administran, liberan esos recursos, y recuperan capital. Aunque parezca irrisorio”.

Además, aseguró, tampoco repercutirá significativamente en los montos de las futuras pensiones. “La mayoría de la gente tiene en torno a 20 millones (en sus cuentas individuales). Es tal el nivel de marginalidad que con una pensión de $200.000, que sería bastante alta, va a estar perdiendo 4.000 pesos. Eso es la realidad”.

Por todo lo anterior, el dirigente cree que este retiro contribuye a “horadar el sistema. Se le saca un ladrillo a esta tremenda arquitectura creada hace 40 años y que está tremendamente colapsada”. Mesina hizo un llamado a que se derogue la ley 3.500 (que establece el sistema de AFP) y “se abra un proceso democrático transparente”.

Soluciones y proyecciones

Desde su agrupación insisten en “un fondo de reparto, con reservas técnicas, que se haga cargo de los cambios demográficos. Pero no se escucha”. Mesina recordó que “todos los países tienen sistemas de pensiones fundados en el reparto”. Según explicó, si bien Suecia, Dinamarca u Holanda tienen incorporado a sus sistemas componentes de ahorro, “el 80% es reparto, y eso permite a los europeos vivir realmente bien. Merkel, Macron, Conte, todos capitalistas, todos de derecha, y jamás han planteado sistemas de capitalización individual. En Chile está muy fanatizado el tema, y cuando uno plantea algo te tratan de ladrón, de que te quieres robar los fondos, cuando el único robo fue en 1981 cuando el sistema se privatizó”.

Mesina está seguro de que el retiro de fondos se aprobará. “Está más del 3/5 de los votos. Si este proceso no es democrático, no sé qué es democrático. La gente quiere retirar sus ahorros ahora”. Sobre el uso que los chilenos le darán a ese dinero, el dirigente siente que “uno no es quien para tratar de dar recetas”, pero piensa que será “primero para pagar las deudas. Un país que tiene esa cultura, los empresarios deberían agradecerlo, eso permite que el país siga funcionando”.

En No+AFP, insistió Mesina, “no somos un fondo de inversión. No le decimos a la gente ‘cámbiese al A o B’, como Felices y Forrados. Nosotros llamamos a la gente a refugiarse en el E pro el riesgo. Y (a nuestros críticos) les tengo la mala noticia de que el E ha rentado 0,03% más que el A”. Por eso, el dirigente cree que “los multifondos no sirven para un carajo. Solo son mayor especulación para quienes administran nuestros recursos. Yo trabajo en el sistema financiero y sé cómo se financian los fondos de inversión”.

La banca, para Mesina, es “una industria muy peculiar, que intermedia financieramente. Recoge recursos ciudadanos, paga un valor por ese dinero (captación). Y lo presta (colocación). La diferencia entre la tasa que pago por captar y la que pago por colocar se llama spread, y de eso vive la banca. Ahora no es necesario, no necesitan ni su dinero ni el mío, porque tienen un mercado de capitales (las AFP) donde compran el ahorro suyo y mío al precio que quieren, lo transforman en crédito, y los demandantes somos nosotros mismos”.

Las tasas de rentabilidad de la industria bancaria en Chile, según datos de Mesina, llegan hasta el 20%, mientras “en el mundo oscilan entre el 8%”. “Según revista Forbes tenemos 12 multimillonarios, entre ellos el Presidente de la República con un patrimonio mucho más grande que el de Donald Trump, mientras Argentina y Colombia no tienen ninguno”. Eso explica, en su criterio, que “defiendan a morir” el sistema vigente. “Dicen que gracias a eso se desarrolló Chile, ¿pero en beneficio de quién?. Suecos y noruegos quedan asombrados de los estándares del barrio alto, que son superiores a los países nórdicos, mientras la periferia tiene estándares de países africanos”.

Con miras a cualquier cambio del sistema, para Mesina la solución pasa por hacer “política pública con mayúscula” con el objetivo de que “Chile vuelva a ser un país que respete a las mayorías y no a las minorías”. (10 23) “Periodistas europeos me han dicho que, en sus países, Lavín y Délano no solamente estarían presos, sino que se les confina todo el patrimonio. Eso es lo que hay que instalar en la próxima Constitución Política. Que si usted va a coludirse, a engañar a la ciudadanía, puede pasar a ser de un sujeto multimillonario a uno que tiene que tomar la micro o el metro. Esa es la sanción mas grande para quien engaña al país”.