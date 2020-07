Senador Juan Castro por retiro del 10% de las AFP: “Esto no le va a afectar en nada al país”

El senador Juan Castro (RN) conversó con ADN Noticias sobre el proyecto del retiro del 10% de las AFP a raíz de la crisis que atraviesa la sociedad chilena por el Covid-19.

La autoridad aseguró que no dudará en aprobar la votación a raíz de las necesidades que ha manifestado gran parte de la población nacional. “Uno se debe a la gente. Cuando recorre poblaciones, uno se está alimentando de una necesidad que se tiene. Debo ser de los pocos senadores del país que tiene a más personas llamando a gente para saber si están recibiendo los beneficios. Hay mucha gente que no está recibiendo beneficio de nadie”.

Castro aseguró que ante este contexto especial, se debería dar la posibilidad a la gente de tomar la medida correspondiente. “Estamos viviendo un caso especial como país y la gente debe tener la posibilidad de poder retirar un 10%, esto no le va a afectar en nada al país”.

Incluso aseguró que no se imagina un colapso económico en caso de aprobar el proyecto. “Varios países han retirado fondos y no ha pasado absolutamente nada. Estamos hablando de un 10%”.

Sobre el rol que cumple el ministro Ignacio Briones, Castro aseguró que debe tener más contacto con la gente. “Hay que salir a la calle, recorrer y conversar con la gente. No solo sentarse en una oficina a conversar con quienes saben mucho pero no le ha faltado nada. El ministro Briones no me va a enseñar lo que significa ganarle a la vida. La realidad está en las poblaciones”.

Ante eventuales presiones por parte de autoridades para votar en contra del proyecto, el senador dijo que no le ha dado cabida a dichas interacciones. “No he recibido ningún llamado del Gobierno porque dije que no necesitaba consejos. Este proyecto hay que aprobarlo porque la gente necesita apoyo. Nunca desde que soy senador había recibido tanto Whatsapp de personas mandando apoyo”.