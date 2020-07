Florcita Motuda sobre el Presidente Piñera: “Tiene un pensamiento enfermo y está enfermando a todo un país”

En “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el cantante y actual diputado del Distrito N° 17, Raúl Alarcón, conocido popularmente como Florcita Motuda, para hablar de la contingencia nacional por la pandemia del Coronavirus.

El parlamentario comentó las razones que él cree, por las que sucedió esta terrible pandemia: “Tocaba que pasara esto porque las cosas estaban sucediendo debajo de la alfombra y la gente estaba sufriendo, debajo de la alfombra”.

El compositor de “Gente”, confesó como ha cambiado su rutina ahora que es un diputado de la República: “Esta es la primera vez en mi vida que tengo un sueldo, es primera vez en mi vida que me toca levantarme a las 6 de la mañana, yo antes me despertaba a las 11 y todo este shock me hace retomar la vida y aspirar al rejuvenecimiento, algo que no me imaginaba que me iba a suceder”.

Una situación que también lo ha hecho reflexionar al conocer las realidades que están pasando miles de chilenos: “Si yo hubiera estado sin sueldo, con mis dos hijos, que también son músicos, ¿qué chucha hago?, que uno pase hambre, vaya y pase, pero los hijos de uno tengan hambre y uno no pueda ayudarlos, es como para indignarse y salir a la calle con un palo”.

Representante del Partido Humanista, ha dejado muy clara su postura en el Parlamento, desde donde ha manifestado sus diferencias con el Presidente Sebastián Piñera. “Yo lo veo a él con sus movimientos y a él con sus pensamientos, él quiere ahorrar con muertos, no quiere pasar plata del Estado, le saca a los trabajadores de sus ahorros, no quiere que se metan con las AFP. Para mí ese caballero está enfermo de muchas cosas, además tiene el pensamiento enfermo y está enfermando a todo un país”.

Finalmente, pese a ser un confeso hincha de Colo Colo, decidió inclinarse por otro club al ser consultado por la actualidad de los albos: “Yo soy de la resistencia de Colo Colo por esa ley que agarraron, yo prefiero a Curicó Unido que no se metió a la ley rara que tienen todos los deportes, así que soy colocolino en la resistencia, no soy oficialmente colocolino”.