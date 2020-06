Director de la fundación Datos Protegidos Danny Rayman y seguimiento de movilidad mediante celulares: “Es bastante intrusivo”

La implementación del seguimiento de movilidad a través de celulares anunciada por el Gobierno sigue generando polémica en lo que se refiere a la protección de los datos personales.

El abogado y director de la fundación Datos Protegidos, Danny Rayman, conversó con ADN en donde manifestó su preocupación por esta medida y aseguró que la ley general de telecomunicaciones no establece una autorización expresa a las empresas de telecomunicaciones para compartir este tipo de información con terceros. “Desde la fundación Datos Protegidos estamos bastante preocupados por el hecho de que se están tomando medidas que, en particular, la ley general de telecomunicaciones no establece una autorización expresa a las empresas de telecomunicaciones para compartir esta información con terceros”, señaló.

“Nosotros entendemos que estamos en un estado de Excepción Constitucional, y que por lo tanto existen ciertas restricciones, pero esas restricciones no tienen relación con la privacidad ni otras garantías como por ejemplo situaciones que hemos visto relacionadas a la liberta de expresión, que también se ha visto perjudicada esto días”, sostuvo Rayman.

Además afirmó que que este tipo de medidas son bastante intrusivas. “La relación que tiene justamente este tipo de medidas, del control de movilidad de las personas o el cumplimiento de medidas sanitarias, son bastante intrusivas, por lo tanto requiere un estándar mayor respecto de qué es lo que se dice que se va a hacer y cuales son las medidas que se van a implementar”, detalló.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, había garantizado el anonimato en el marco de la protección de datos personales, a lo que el director de la fundación Datos Protegidos rebatió aseverando que los datos pueden ser reidentificados. “Cuando hablamos de datos de ubicación, es decir datos de geolocalización, hay que tener en cuenta que a pesar de que estos puedan ser anonimizados, es importante conocer que estos pueden ser reidentificados mediante algunos procedimientos”, puntualizó.

Finalmente, Danny Rayman declaró que “en Chile, la institucionalidad de protección de datos es muy baja“.