Desbordes por morosos del CAE en el marco de la pandemia: “El gobierno reconoce que esto se disparó”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reiteró su propuesta de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) para la educación superior ante el alza de la morosidad en el marco de la pandemia del coronavirus.

“El gobierno reconoce que esto se disparó”, aseveró el timonel de RN. “Hay gente que paga 9% o 10% de interés. Hasta antes de la crisis sanitaria el 70% de los que no egresaron están en mora, el 55% de los que egresaron están en mora“.

Desbordes explicó además que no se trata “de dos o tres universidades. La enorme mayoría de los deudores son estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Donde más creció la mora es en Lo Espejo, Cerro Navia y Pedro Aguirre Cerda”.

“El fisco ha gastado 4 billones de pesos comprando deuda del CAE a bancos, por una deuda que era de 3,5 billones“, expresó denunciando que “es un forado gigantesco” y que “el Estado se gasta un dineral comprando esta deuda”.

Respecto a la crisis sanitaria, el presidente de RN expresó que “no es solución cuadruplicar los ventiladores mecánicos porque esa es una herramienta”, y opinó que pese a que era “evidente” que ocurrieron errores, “el balance de la pega de Mañalich, cuando se haga en perspectiva y con frialdad, va a ser positivo“, concluyendo que “mientras la gente no tenga la certeza que no va a morirse de hambre si se encierra dos semanas no podemos exigirles cuarentena”.